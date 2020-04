Les promoteurs veulent une aide financière pour le calendrier 2020 révisé

Date publiée: 4 avril 2020

Les promoteurs de course veulent l’aide financière des patrons de la Formule 1 s’ils veulent rendre possible leur projet d’un calendrier de 18 courses en 2020.

La saison devait commencer il y a trois semaines avec le Grand Prix d’Australie, mais la course a finalement été annulée après qu’un employé de McLaren eut été testé positif pour COVID-19.

Depuis lors, les sept manches suivantes ont également été suspendues, le Grand Prix de Monaco se joignant à l’Australie pour être définitivement annulé.

Actuellement, le Grand Prix du Canada du 14 juin serait la première course de la saison 2020, mais les équipes ont donné le contrôle total à la FIA et aux propriétaires de Formule 1 Liberty Media pour élaborer un nouveau calendrier pour 2020.

Le PDG du groupe de Formule 1 Chase Carey espère mettre un nouveau calendrier à la place de 18 courses, mais il semble que si cela se produit, les promoteurs vont vouloir de l’aide pour équilibrer les livres.

“Ils doivent être prêts à accepter des frais moins élevés s’ils veulent que leurs promoteurs soient en bonne santé”, a déclaré l’un des organisateurs de la course à The Independent.

«Nous réservons des centaines de bus qui doivent être réservés 90 jours avant la course et qui ont des frais d’annulation.

«Nous avons un autre contrat pour le trafic parce que nous embauchons des centaines de policiers pendant le week-end de course et il y a des pénalités d’annulation pour cela aussi.

«Ensuite, il y a la mise en place de toutes les tribunes temporaires et des tentes d’accueil qui sont commandées et négociées six à huit mois avant la course et qui sont installées 60 à 90 jours avant.

“Une fois la course dans six semaines, nous dépensons plus d’un million d’euros par semaine pour nous préparer.”

À ce stade, la vente de billets est également un problème – le promoteur a déclaré que la plupart d’entre eux avaient été vendus à ce stade de l’année.

«Nous vendons généralement la plupart de nos billets maintenant», explique l’organisateur de la course.

“La plupart des ventes sont destinées à des visiteurs hors de la ville et ils ne font généralement pas de plans de dernière minute. Environ 80% d’entre eux réservent plus de quatre mois à l’avance. Le moment de vente clé pour nous est donc maintenant. »

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan fait partie des courses qui attendent d’être reprogrammées, mais leur organisateur, Arif Rahimov, a déclaré que certaines des courses retardées devront commencer à remettre les billets en vente dès que cette nouvelle date aura lieu.

“Je sais, par exemple, que certains promoteurs commencent les prochaines ventes de courses immédiatement après leur événement”, a-t-il déclaré.

“Cela signifie qu’ils auraient manqué 3 à 6 mois de ventes pendant la période d’incertitude.”

Ariane Frank-Meulenbelt, directrice générale de l’agence de billetterie F1 officiellement agréée GPTicketshop, a ajouté: «Les ventes de billets sont en baisse, non seulement en baisse, mais elles se sont arrêtées tous ensemble pour tous les événements de sport automobile dans le monde.

«Naturellement, les gens ont d’autres choses à se soucier que la F1 ou le MotoGP et aussi personne ne sait quand et où nous allons recommencer à courir et à quelle vitesse les voyages gratuits reviendront.

«Ceci, combiné à un arrêt économique mondial, n’est pas un scénario idéal pour la vente de billets. Néanmoins, nous restons optimistes qu’une fois la pandémie ralentie ou terminée, nous reviendrons à des chiffres de ventes normaux, que ce soit au deuxième semestre 2020 ou seulement en 2021.

