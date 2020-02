Les prototypes de pneus Pirelli ne réapparaîtront probablement pas en course

Date publiée: 1 février 2020

Mario Isola, le patron de Pirelli dans le sport automobile, dit qu’il est peu probable qu’il teste à nouveau les pneus prototypes le week-end de course.

Le fournisseur de pneus de F1 a mis ses prototypes de composés 2020 à la disposition des équipes pour les utiliser lors des essais libres du Grand Prix des États-Unis l’année dernière, mais ils attireraient la critique d’une grande partie du paddock.

En fin de compte, les composés proposés ont été abandonnés et les pneus 2019 resteront pour cette année, et si Pirelli voulait tester des prototypes à l’avenir, il ne le ferait probablement pas lors des séances d’essais libres.

S’adressant à Motorsport.com, Isola a déclaré que si Pirelli devait tester de nouveaux composés du même type de pneu, «c’est probablement faisable lors des essais libres, car avec la même construction, vous allez tester quelque chose qui n’affecte pas l’équilibre. de la voiture et d’autres paramètres sur la voiture de manière lourde ».

“La comparaison d’un nouveau composé lors des essais libres est possible”, a-t-il poursuivi.

“Si nous devons tester un tout nouveau pneu, c’est probablement la mauvaise façon de le faire.”

Isola a déclaré que Pirelli avait appris lors des tests à Austin qu’il était «impossible» pour les équipes de tester efficacement les pneus prototypes car leurs voitures étaient déjà configurées pour le week-end de course, tandis que l’évolution de la piste joue également un rôle.

«Nous avons fourni les prototypes à tout le monde, donc c’était une bonne opportunité [at Austin] pour voir comment le prototype fonctionnait », a-t-il déclaré.

“Le vrai, pas l’erreur, mais l’élément important de ce test, [which] c’est pourquoi je pense que pour le futur il n’est pas bon de prévoir un test de validation pendant le week-end de course, c’est qu’il est impossible pour une équipe en trois heures d’essais libres au total [excluding the FP3 session ahead of qualifying].

«Quand ils se concentrent sur leurs week-ends de course, ils doivent configurer les voitures pour le week-end de course, parfois ils doivent tester de nouvelles pièces.

«Il y a une évolution de piste dans chaque course. Si nous avions aussi [to do] une comparaison d’un pneu neuf par rapport à la ligne de base, c’est trop pour trois heures d’essais.

«Donc, c’est un fait qu’ils doivent trouver un compromis pour adapter les tests de pneus supplémentaires dans un calendrier qui est déjà plein d’autres choses à faire.

“Et cela signifie que dans ces conditions, il est très peu probable qu’ils puissent faire un test de pneu approprié.

“C’est pourquoi nous préférons dire” se concentrer sur les tests de développement de pneus où nous avons une journée entière disponible “.

«La voiture est là, ils peuvent configurer la voiture, nous pouvons faire des comparaisons appropriées – longues courses, courtes courses, différentes conditions, cambers calme, pressions calmes, autres choses. Nous pouvons avoir une évaluation appropriée. »

