Les rivaux de Ferrari devraient faire confiance à la FIA pour le règlement de l’unité de puissance

Charles Leclerc dit que les rivaux de son équipe devraient accepter les raisons de la FIA de ne pas révéler les détails de son enquête sur le moteur de Ferrari l’année dernière.

Sept équipes – toutes celles qui n’utilisent pas de groupes motopropulseurs Ferrari – ont critiqué la FIA pour avoir conclu un accord avec l’équipe, tout en admettant qu’elle doutait que son groupe motopropulseur ait été exploité légalement tout au long de 2019.

Leclerc, qui a marqué ses deux premières victoires pour Ferrari en Belgique et en Italie l’année dernière, a déclaré qu’il considérait que l’affaire était «réglée» à la suite de la déclaration de la FIA.

“Je fais entièrement confiance à mon équipe, c’est sûr et je fais confiance à la FIA pour m’assurer que tout allait bien”, a-t-il déclaré. “Donc pour moi, c’est fait et maintenant je regarde vers l’avenir.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait pourquoi des équipes rivales avaient des inquiétudes quant au règlement secret de la question par la FIA, Leclerc a déclaré: «Je comprends oui et non, en quelque sorte.

“Oui, ils devraient également faire confiance à la FIA pour faire leur travail et je pense qu’il est tout à fait compréhensible qu’ils n’expliquent absolument pas tout. Parce qu’il y a aussi beaucoup de travail pour nous sur toutes les parties et évidemment si vous les rendez tous publics, alors vous rendez tout le travail qu’une équipe a rendu public et c’est pour moi, compréhensible. “

Ne manquez rien de nouveau de .

Suivez . sur les réseaux sociaux:

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: