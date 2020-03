Les rivaux de Ferrari envisagent des réponses au règlement de la FIA

Date publiée: 2 mars 2020

Les rivaux de Ferrari seraient “choqués” et “en colère” après que la Scuderia a conclu un accord avec la FIA concernant la controverse sur le moteur de l’année dernière.

La saison dernière, le groupe motopropulseur de Ferrari est venu au premier plan, le meilleur du peloton, ce qui a conduit à des spéculations de concurrents qui n’étaient pas tous au-dessus de la planche.

Équipes demandant des éclaircissements à la FIA, qui a publié deux directives techniques – relatives au débit de carburant.

Un troisième DT a ensuite été publié, informant les équipes qu’elles utiliseront un deuxième capteur de débit de carburant lors de la campagne 2020.

La question de la légalité du moteur Ferrari n’était en aucun cas terminée avec le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, qui a déclaré que Red Bull était prêt à protester contre l’unité motrice Ferrari lors du GP d’Australie de cette année.

Ferrari, cependant, a «conclu un accord» avec la FIA.

Le communiqué se lit comme suit: «La FIA annonce qu’après des investigations techniques approfondies, elle a terminé son analyse du fonctionnement du groupe motopropulseur de la Scuderia Ferrari Formula 1 et est parvenue à un accord avec l’équipe. Les détails de l’accord resteront entre les parties.

«La FIA et la Scuderia Ferrari ont convenu d’un certain nombre d’engagements techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités motrices de Formule 1 pour les prochaines saisons de championnat et aideront la FIA dans d’autres tâches réglementaires en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de carbone. et des carburants durables. »

Les équipes rivales ne sont pas impressionnées.

Selon BBC Sport, les rivaux «envisagent leurs réponses au verdict».

Le rapport ajoute que les équipes non nommées “sont préoccupées par le fait que la tentative de la FIA de tracer une ligne en l’espèce ne précise pas si le moteur de Ferrari était légal à tout moment l’année dernière ou non”.

Ils veulent savoir si la Ferrari de l’année dernière était légale et si oui, pourquoi la FIA ne le dit-elle pas.

À cela s’ajoutait exactement le «règlement» et pourquoi était-il nécessaire si la Ferrari était légale.

Et si la Ferrari n’était pas légale, pourquoi la FIA accepte-t-elle même un règlement.

La BBC affirme que les rivaux de Ferrari sont “choqués” et “en colère” par la manière dont la FIA a tracé une ligne dans cette affaire.

