Les saisons les plus courtes de l’histoire de la Formule 1

La campagne de Formule 1 2020 devait être la plus longue de tous les temps. Il pourrait finir par être l’un des plus courts, mais à quelles saisons se joindrait-il?

Chase Carey a affirmé qu’il y aurait 15 à 18 courses cette année, mais même lui doit réaliser que c’est un chiffre extrêmement optimiste.

À moins qu’ils n’optent pour une super saison 2020-21, une dizaine semble beaucoup plus probable. Même si c’est le cas, cela s’avérerait plus long que beaucoup. Passons en revue…

7 courses – 1950

Sans surprise, la première saison de ce sport a été la plus courte. Il se composait de six courses exclusives à la F1 et à l’Indy 500, qui était alors inscrite au calendrier.

Il y a également eu 18 courses non officielles auxquelles les équipes et les pilotes ont participé, mais celles-ci n’ont pas compté pour le Championnat du monde.

De nos jours, une saison doit avoir au moins huit courses pour être considérée comme une saison officielle, donc cela restera la plus courte pendant un certain temps.

8 courses – 1951, 1952, 1956, 1957, 1961

Le calendrier comportait une course de plus après la saison inaugurale. Monaco a été abandonné pour l’édition 1951 avec des événements espagnols et allemands le remplaçant, tandis que le Grand Prix des Pays-Bas est venu pour le premier en 1952.

La saison est revenue à huit courses une fois de plus quatre ans plus tard, bien que le calendrier ait été différent, avec des courses en Argentine et à Monaco plutôt qu’aux Pays-Bas et en Suisse. La saison suivante fut la première sans Grand Prix de Belgique, une seconde en Italie le remplaçant.

1961 devait à l’origine être une saison de neuf courses, mais le Grand Prix du Maroc a été annulé pour des raisons financières. C’était également la première fois que Watkins Glen organisait une course de F1.

9 courses – 1953, 1954, 1959, 1962, 1966

La F1 a vraiment poussé le bateau hors de 1953 quand ils se sont étendus à neuf courses dans une saison. Il devait même atteindre deux chiffres jusqu’à l’annulation du Grand Prix d’Espagne. La même chose s’est reproduite l’année suivante, le Grand Prix des Pays-Bas ayant cette fois abandonné l’équipe, se retirant pour des raisons financières.

Après avoir atteint les sommets vertigineux de 11 (!) Courses en 1958, il était prévu d’aller encore plus loin l’année suivante. Cependant, la course argentine a été annulée car, avec Fangio retiré, personne n’y était intéressé, tandis que les événements en Belgique et au Maroc ont également été annulés en raison de différends concernant l’argent. Hélas, de retour à neuf heures ils sont partis…

Le Grand Prix d’Afrique du Sud était un ajout bienvenu au calendrier en 1962, ce qui prouve le seul changement par rapport à l’année précédente. En 1966, le sport venait de connaître trois saisons de 10 courses consécutives, mais le retrait de cette même course a mis fin à cette séquence.

10 courses – 1960, 1963, 1964, 1965

Le début des années 60 a vu la saison à deux chiffres devenir la norme, avec la campagne de 10 courses en 1960 pour donner le coup d’envoi. Il comprenait le Grand Prix du Portugal récemment ajouté, tandis qu’une course au Nurburgring a été annulée après que les pilotes ont exprimé leurs préoccupations en matière de sécurité. Une fois de plus, la course marocaine a été annulée en raison, vous l’avez deviné, de problèmes financiers.

Après un bref retour à des calendriers plus petits, quelque chose sans précédent s’est produit; le calendrier des courses est resté quasiment identique pendant trois années consécutives. Il y a eu un léger changement en 1964, le Grand Prix d’Autriche remplaçant celui organisé en Afrique du Sud, mais à part cela, les trois saisons étaient identiques.

Après les années 1960, le calendrier a grandi et grandi, avec seulement quatre saisons ayant moins de 15 courses depuis.

Cependant, il semble probable que le championnat 2020 puisse inverser cette tendance, et personnellement, nous sommes d’accord avec cela.

Bon sang, si nous revenons à l’ancien temps, pourquoi ne pas réintroduire l’Indy 500 pendant que nous y sommes? Au moins alors, Fernando Alonso ferait enfin ce retour sur la grille dont il nous parle toujours.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.