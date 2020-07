les trois composés ont fonctionné comme prévu

Rapport Pirelli du Grand Prix d’Autriche, première manche du Championnat du monde de Formule 1 2020 au Red Bull Ring.

Moments clés

Le pilote Mercedes Bottas a pu profiter de la première période de voitures de sécurité pour passer des pneus tendres aux pneus durs, gardant la tête du début à la fin avec un seul arrêt au stand, ce qui était la stratégie théorique la plus rapide prévue. Il a été le seul podium à s’arrêter une seule fois.Une autre période de voitures de sécurité, beaucoup plus longue, a déclenché une autre série d’arrêts aux stands, avant les derniers tours de course, mais Bottas (ainsi que son coéquipier Lewis Hamilton) est resté à l’écart – contrairement à beaucoup d’autres leurs rivaux qui se sont arrêtés à nouveau. La première voiture de sécurité a été le tournant stratégique, avec tous les pilotes remplaçant par des pneus durs pour le deuxième relais. La seule exception a été Sergio Perez de Racing Point, qui a terminé le relais final sur le pneu moyen pour terminer sixième.Les finisseurs deuxième et troisième place, Charles Leclerc de Ferrari et Lando Norris de McLaren, ont utilisé les trois composés disponibles ce week-end.

Performances de chaque pneu

HARD C2: Utilisé par tous les pilotes à l’exception de Perez, comme ingrédient clé de ce qui était prévu comme un long deuxième relais. Le pilote Haas Romain Grosjean a été le premier à passer au dur après une rotation en début de course.MEDIUM C3: Utilisé par tous les pilotes en dehors du top 10 de la grille pour démarrer la course et un élément clé de la stratégie de marche arrière prévue par Verstappen , qui courait deuxième. Lando Norris de McLaren a utilisé ce composé pour réaliser le meilleur tour vers la fin de la course.SOFT C4: vu dans le premier relais de la course, avec la fenêtre de changement de pneu tombant commodément dans la première période de voiture de sécurité, et aussi dans le dernier relais – certains pilotes tentant de profiter de leur vitesse supplémentaire pour un sprint final après la dernière voiture de sécurité.

Mario Isola, Directeur de F1: «La stratégie de course a été largement dictée par les voitures de sécurité, toutes les équipes réagissant à des circonstances qui évoluent rapidement. Cela a également transformé ce qui devait être une course à un arrêt en un arrêt à deux pour certains pilotes.

«Il y avait beaucoup d’action à la fois sur et en dehors de la piste, les trois composés fonctionnant conformément à nos attentes et une variété de stratégies inattendue.

« Félicitations également à Lando Norris de McLaren pour avoir décroché son premier podium en Formule 1, ainsi que son meilleur tour. Ce fut un début de saison très difficile pour tout le monde avec la pandémie de Covid-19, mais nous avons certainement entamé un début passionnant maintenant – et nous pouvons recommencer dans une semaine. «

LONGEST STINT OF THE RACECOMPOUNDDRIVERLAPSHARD C2Gasly, Ocon, Hamilton, Bottas, Giovinazzi30MEDIUM C3Perez30SOFT C4Bottas, Hamilton, Sainz, Albon, Leclerc, Perez, Norris26PIT STOP SUMMARYCARDRIVERSTARTPIT 1PIT 27CCC4 (26) BCN4CC2 (26) ) 44HAMC4uC2n (26) 55SAIC4uC2n (26) C3n (52) 11PERC4uC2n (26) 10GASC3nC2n (26) 31OCOC3nC2n (26) 99GIOC3nC2n (25) C4n (55) 5VETC3nC2n (26) C4nC2C3 (26) (26) C4n (51) 23ALBC4uC2n (26) C4u (51) 7RAIC3nC2n (24) C4u (51) 63RUSC3nC2n (25) 8GROC3nC2n (20) 20MAGC3n18STRC4u3RICC4u33VERC3u

C2 = dur C2 | C3 = moyen C3 | C4 = Soft C4

n = nouveau | u = utilisé