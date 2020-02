Les trois mots clés du succès de Ferrari 2020

Date publiée: 13 février 2020

Fiabilité, stabilité et unité sont les trois mots clés du succès de Ferrari cette saison, selon le journaliste italien Carlo Vanzini.

La presse italienne continue de réagir à la grande révélation de Ferrari du SF1000 mardi soir alors que la Scuderia tente à nouveau de mettre fin à sa longue sécheresse pour le titre.

Ferrari a révélé une voiture 2020 plus serrée par rapport à son prédécesseur alors qu’elle cherche à remédier aux faiblesses aérodynamiques de l’année dernière et Vanzini a déclaré que cela constituerait une partie cruciale de la réussite du cheval cabré cette année.

“Ils ont beaucoup travaillé sur la voiture à Marenello”, a déclaré Vanzini à Sky Sports Italy.

«L’arrière était fuselé, la boîte de vitesses allégée, l’empattement raccourci, le bloc moteur refait. Mais, mis à part les innovations techniques, comment pouvez-vous battre la concurrence?

«Dans la poursuite de la performance, il faut aussi rechercher la fiabilité.

«Vettel a également appelé Leclerc le pilote à battre. Nous l’espérons, car cela signifierait voir une Ferrari très compétitive.

«L’espoir est qu’il y ait de l’unité et aussi de la conscience dans les stratégies de course, en comprenant que la position entre les deux pilotes n’est pas importante, mais il est plus important que l’un des deux enlève la position et les points de qui se dispute le titre à ce stade particulier du Championnat du Monde.

“L’unité, de toute l’équipe, est un autre mot clé, en plus de la fiabilité et de la stabilité, pour conquérir le Championnat du monde et pour pouvoir également travailler sur la voiture pour 2021.”

