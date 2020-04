Les week-ends de course F1 à double tête “pourraient avoir du sens” · .

Organiser deux courses de Formule 1 par week-end pourrait aider la série à organiser suffisamment de courses de championnat du monde cette année, a déclaré le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl.

Le championnat doit être composé d’au moins huit courses conformément au règlement. Cependant, les précieux contrats de diffusion de la F1 – l’une de ses principales sources de revenus – sont censés spécifier un nombre minimum plus élevé de courses auxquelles le sport doit satisfaire.

Seidl a déclaré que les équipes doivent être “ouvertes et flexibles pour de nouvelles idées ou pour des idées qui nous aident à faire autant de courses que possible, aussi longtemps que cela a du sens du côté commercial.”

Organiser deux courses par week-end pourrait réduire le nombre total de courses organisées le week-end et donc alléger le fardeau du personnel, a ajouté Seidl.

«La chose la plus importante est de protéger notre peuple, donc si nous pouvons aider notre peuple en organisant des événements de deux jours, cela a du sens. En termes de format d’un week-end de course, encore une fois, s’il y a une raison commerciale derrière cela, oui, il pourrait être judicieux de faire deux courses par week-end de course.

«Mais je pense que tant que ce n’est pas le cas, pour moi le format de l’événement que nous avons en ce moment avec le point culminant de qualification un samedi et la course du dimanche fonctionne assez bien et je ne vois pas pourquoi nous devons y toucher encore une fois, sauf s’il y a une raison commerciale forte dans des circonstances spéciales cette année. »

“Il pourrait être judicieux de faire deux courses par week-end”. D’autres mesures pour alléger la pression sur le personnel pourraient inclure l’imposition de couvre-feux plus longs sur les heures de travail pendant les week-ends de course et une réduction des tests de pré-saison pour la saison 2021 F1, rendue possible par le les équipes de fact continueront à utiliser leurs voitures actuelles l’année prochaine.

“[It’s] c’est certainement quelque chose que nous avons sur le radar », a déclaré Seidl. «Encore une fois, la chose la plus importante est de protéger notre peuple.

«Je ne vois pas le week-end de course comme le plus gros problème. Le plus gros problème est le nombre de jours que nous sommes tous loin de chez nous. Ce n’est pas différent pour [the media].

“Donc, si vous pouvez aider cela en organisant des événements de deux jours ou en sautant un test, par exemple, l’année prochaine, en plus des économies de coûts, cela proviendra également de cela, je pense que c’est certainement quelque chose que nous devons examiner dans. Et ce sont aussi des discussions qui ont lieu entre les équipes, entre la FIA et la Formule 1 également. »

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Saison F1 2020Parcourir les articles de la saison F1 2020

Partagez cet article . avec votre réseau: