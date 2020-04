Les yeux de Russell étaient “complètement injectés de sang” après le premier test de F1

Dans le tour d’horizon: George Russell dit qu’il a été étonné par les exigences de son corps lorsqu’il a testé une F1 pour la première fois.

Ce qu’ils disent

Russell a parlé à la BBC de sa première expérience de test d’une voiture de F1:

C’était incroyablement rapide. C’était vraiment époustouflant. Je pense que la première fois que j’ai conduit, je suis passé d’une Formule 3 à une F1 et c’était comme si mon esprit ne pouvait pas suivre la vitesse était le sentiment initial.

Le freinage, nous allons dans un virage à 200 miles à l’heure et vous freinez 100 mètres avant le virage, ce qui était tout simplement fou. Et mes yeux ne pouvaient pas suivre.

En fait, après ma toute première journée dans une voiture de F1, mes yeux étaient complètement injectés de sang et je pense que cela venait uniquement des forces. Et cela s’est produit pendant les trois premiers jours de ma vie, et la fin de la journée à mes yeux a été complètement injectée de sang.

C’est tout simplement incroyable. Votre corps prend du temps pour s’habituer à ces chevaux. J’y suis habitué maintenant mais c’était époustouflant.

Haas a rejoint d’autres équipes basées en Grande-Bretagne # F1 dans la mise à disposition de son personnel. Cela a été rendu effectif dès le début du mois. Certains cadres supérieurs travaillent toujours, avec des salaires réduits.

– . (@racefansdotnet) 11 avril 2020

Vizekanzler Werner Kogler – «Wir sind noch lange nicht über den Berg» (Kleine Zeitung – allemand)

Le vice-chancelier autrichien Werner Kogler a déclaré que le pays pourrait ne pas organiser sa course de Formule 1 en juillet.

Moments qui m’ont fait – Lukas Dunner (F3)

“C’était à Sotchi et j’ai été invité à participer au week-end de course en Russie avec Niki Lauda. Niki Lauda m’a invité pour un dîner, et c’était mon père, moi et Niki. Il m’a parlé et nous avons eu une longue conversation et il y avait une chose importante, qui, me dit-il, qui se démarque. Il m’a dit qu’il est important de tirer le maximum de tout ce que vous avez. “

L’éclaireur intérieur – Felipe Drugovich (F2)

“Venant de karts, j’étais normalement le gars conservateur, celui qui jouait le long match, ce qui fonctionnait généralement pour moi, et je pense que cela m’a beaucoup aidé.”

L’homme le plus cool du Japon (Daily Sportscar)

“Il était au volant du tout premier prototype 2000GT, quand il a commencé à fuir du carburant en sortant des stands. Après avoir été guidé vers les stands par le capitaine Hosoya, le feu secondaire s’est allumé dans les gaz d’échappement, et aggravé par le combustible roues en magnésium, la voiture a éclaté en flammes. “

Interview: Gary Foote, CIO, Haas F1 Team (Info Security Magazine)

“La F1 est un sport mondial et est fortement tributaire de la technologie. Cela représente une cible lucrative pour les cybercriminels de perturber. Avec autant de données transférées dans le monde entier, il existe un risque que les criminels tentent d’intercepter des informations sensibles ou tirer parti de la plate-forme pour les activités criminelles. “

Le public mondial de la télévision regarde le champion de F1 Button gagner dans la série esports All-Star (Torque Esports)

“Après avoir démarré en pole dans le Legends Trophy, le champion du monde de Formule 1, Button, a remporté la victoire en tête de la grille pour mener à la maison le double vainqueur de l’Indy 500 Juan Pablo Montoya et le triple champion du monde des voitures de tourisme, Andy Priaulx. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien apparaisse dans le prochain tour d’horizon des ., envoyez-le via le formulaire de contact.

Ce jour-là en F1

Il y a 90 ans aujourd’hui, l’équipe Ferrari a participé à sa première course, la Mille Miglia, mais ses trois voitures se sont retirées.

