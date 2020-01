L’esport fait partie intégrante de la Ferrari Driver Academy

Date publiée: 18 janvier 2020

Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, affirme que les sports électroniques sont non seulement très importants pour les jeunes générations, mais aussi pour leur Académie.

En 2019, la F1 Esports Pro Series a présenté les dix équipes sur la grille réelle pour la première fois avec Mercedes et Ferrari s’inscrivant après avoir raté la saison inaugurale.

Et cela s’est avéré être un coup de maître pour Ferrari puisque leur équipe FDA Hublot Esports a obtenu le titre des pilotes avec la permission de David Tonizza, lors de la dernière course au Brésil.

Tonizza a marqué l’ensemble des 184 points de l’équipe en 2019, alors sans surprise, Binotto était très fier de l’adolescent.

“La saison 2019 a été la première année à laquelle nous participions”, a-t-il déclaré sur f1esports.com.

«Nous reconnaissons que c’est un facteur très important pour les jeunes générations. Nous avons eu la chance de remporter le championnat dès la première saison, mais je pense que nous avons le bon pilote… David Tonizza a remporté le titre, ce dont nous sommes ravis. »

Les mondes du sport automobile et de l’esport sont de plus en plus entrelacés.

Ayant maintenant atteint l’âge de 18 ans, l’âge légal de conduire en Italie, Tonizza pourrait suivre les traces de ses camarades en essayant de rouler dans la vraie vie.

Brendon Leigh est apparu en Formule Ford, tandis que Cem Bolukbasi a testé la GT racing et la Formule Renault Eurocup en 2019.

Mais le plus impressionnant a été les réalisations d’Enzo Bonito qui a battu Lucas di Grassi et Ryan Hunter-Reay lors de la Race of Champions 2019.

Ferrari possède actuellement le plus grand arsenal de pilotes juniors en F1 – Robert Shwartzman, Callum Ilott et Mick Schumacher ont tous participé à divers événements F1 Esports en 2019, et ils ont tous décroché des sièges de Formule 2 compétitifs pour 2020.

Giuliano Alesi et Marcus Armstrong se joindront à eux sur la grille, et Binotto était clair que l’Esports joue un rôle important dans la Ferrari Driver Academy.

“Nous comprenons l’importance du jeu pour la nouvelle génération, et l’esport fait partie de notre programme Ferrari Driver Academy”, a-t-il expliqué.

“Ce n’est pas quelque chose qui est complètement séparé – il en fait partie.”

