L’esport rend Norris plus nerveux que la Formule 1

Date publiée: 31 mars 2020

Lando Norris a déclaré qu’il obtenait les shakes de pré-qualification plus en Esports qu’il ne le faisait en McLaren en Formule 1.

S’il y a une série Esports en cours, le coureur britannique y court probablement. Ce n’est pas une mauvaise chose, au fait, car l’homme surnommé le «nerd technologique de la société moderne» par Daniel Ricciardo divertit tout le monde en ces temps incertains.

Et, comme Ross de “Friends”, la pression du divertissement semble être dans son esprit avec des milliers de téléspectateurs regardant ses streams Twitch.

“Je suis tellement nerveux dans les courses de sims pour une raison quelconque, je suis plus nerveux que je ne le fais lors d’une séance de qualification réelle”, a déclaré Norris via Autosport.

“Je ne sais pas si c’est parce que vous n’avez pas l’adrénaline de conduire la vraie voiture, alors vous oubliez les nerfs.

“En course sim, vous êtes assis sur le siège, c’est un peu plus paisible et silencieux, et vous conduisez littéralement. Vous pensez à quelques autres choses.

«Je dois essayer de me calmer autant que possible, je commence à trembler et à devenir nerveux, je ruine toujours mes tours de qualification parce que je suis tellement nerveux.

“Ma seule autre chose est de mettre mon chat Twitch en mode sub-only afin qu’ils ne puissent pas parler, sinon je suis trop distrait en essayant de répondre à leurs questions.”

Non seulement Norris propose des divertissements, mais il estime également que le streaming Esports régulier incite les fans à rester chez eux et à se connecter.

“Vous obtenez tous ces téléspectateurs cliquant, et la plupart d’entre eux sont susceptibles d’être à la maison”, a ajouté Norris.

«Même lorsque vous conduisez, ils disent que nous faisons du divertissement, et ils aiment nous regarder courir les uns contre les autres.

«Je pense que ce n’est pas seulement un divertissement pour nous qui courons et nous montre la course, mais cela a cette signification plus large de garder les gens à la maison et d’essayer de les rendre un peu heureux après avoir passé si longtemps chez eux ou ne pas faire les choses qu’ils voulaient . “

