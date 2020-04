“ Lewis Hamilton a un record sportif totalement irréprochable ”

Date publiée: 29 avril 2020

Lewis Hamilton se distingue de ses confrères champions du monde comme probablement le seul à avoir un record sportif «parfaitement impeccable», déclare James Allison.

Google «controverse» pour à peu près n’importe quel champion du monde, au moins au cours des 30 dernières années environ, et une liste de moments antisportifs apparaît.

Ce n’est pas le cas pour Hamilton.

Bien que le Britannique soit arrivé en Formule 1 dans la saga des spygates de McLaren, il n’était pas responsable, ni lors de ses rivalités intenses avec Nico Rosberg et Sebastian Vettel, il n’a jamais été reconnu coupable d’avoir agi de manière antisportive.

Cela, dit Allison, est “sans précédent” parmi les champions du monde de F1.

«J’ai eu la chance de travailler avec des gens qui ont eu la plus haute intégrité. Je pense que c’est une caractéristique qui caractérise Lewis », a déclaré le patron technique de Mercedes dans une interview sur la chaîne YouTube de l’équipe.

«Je pense qu’il est l’un des plus anciens pilotes de la grille, il conduit toujours comme l’un des plus jeunes, mais dans une carrière de plusieurs championnats et d’innombrables victoires, vous aurez du mal à trouver un moment sur la piste où vous verrez Lewis faire quelque chose laid.

“Vous le verrez faire beaucoup, beaucoup de choses à couper le souffle. Vous le verrez faire des choses courageuses. Mais vous ne verrez pas seulement des voitures brutes, des voitures dodgem, des autos tamponneuses ou toute sorte d’artifice à la façon dont il conduit.

«J’espère qu’il réussira à garder cela pour le reste de sa carrière de pilote, car il s’agit d’un record absolument irréprochable.

«Je pense que parmi plusieurs champions du monde, il est également sans précédent d’avoir tout ce succès sans rien qui ait même un soupçon d’esprit sportif médiocre.

“Je pense que c’est impressionnant.”

Maintenant âgé de 35 ans, Hamilton tentera de remporter un septième titre mondial record lors du lancement de la Formule 1 2020 en juillet.

Avec 84 victoires en course au tableau, Hamilton pourrait égaler et peut-être battre le record de Michael Schumacher de 91 alors qu’une huitième victoire au Canada ou en Hongrie le verrait également égaler le décompte allemand pour la plupart des victoires en une seule épreuve.

Hamilton détient déjà le record de la plupart des pole positions, 88.

