Lewis Hamilton aux prises avec un hiatus de course

Date publiée: 27 avril 2020

Lewis Hamilton a révélé qu’il «manquait de courir tous les jours» avant de lancer un message plus positif dans un long post sur Twitter.

Contrairement à de nombreux pilotes, le Mercedes homme est resté en grande partie hors de vue du public depuis le report de la saison de Formule 1, en évitant Esports.

Il a cependant continué à être actif sur les réseaux sociaux, créer des titres avec une histoire Instagram il a ensuite supprimé la semaine dernière.

Il a également maintenu sa présence sur Twitter et, dans son dernier message sur le site, il a révélé son état d’esprit actuel concernant la pandémie de coronavirus et ses effets sur les courses.

pic.twitter.com/8vRq6ovewD – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 27 avril 2020

«Les courses me manquent tous les jours. », A déclaré Hamilton.

«C’est la première fois depuis mes huit ans que je n’ai pas commencé de saison. Lorsque vous vivez et respirez quelque chose que vous aimez, il y a définitivement un grand vide. “

Cependant, son poste a ensuite pris une tournure plus positive en énumérant les avantages de la situation actuelle avant d’encourager ses partisans à mieux s’en sortir.

“En ce moment, nous avons tous le temps dans le monde de réfléchir à notre vie, nos décisions, nos objectifs, les gens que nous avons autour de nous, nos carrières”, a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, nous voyons un ciel plus clair partout dans le monde, moins d’animaux abattus pour notre plaisir simplement parce que nos demandes sont beaucoup plus faibles et tout le monde y reste.

«Sortons de cela comme un nouveau nous, un nouveau vous revigoré, plus en forme, plus sain et plus concentré mais surtout, plus gentil, plus généreux et aimable et soucieux de notre monde et des gens qui y vivent. J’espère que nous le faisons tous. »

