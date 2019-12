Lewis Hamilton avait besoin d'un «nouvel as» après un échange d'ingénieurs

Date publiée: 24 décembre 2019

Lewis Hamilton dit qu'il a dû trouver un «nouvel as» pour conserver son avantage de performance en 2019 après avoir perdu son ingénieur face à son coéquipier Valtteri Bottas.

L'ancien ingénieur de course de Bottas, Tony Ross, a rejoint l'équipe de Formule E de Mercedes. Les Silver Arrows l'ont donc remplacé par Riccardo Musconi, ingénieur de performance à Hamilton.

C'était la première fois que Bottas a eu la chance de travailler avec Musconi et il l'a décrit comme une «grande opportunité» – cela a fonctionné après tout avec le Finlandais remportant deux des quatre premières courses.

Mais Hamilton était clair que la décision de Musconi avait rendu l'année 2019 «plus difficile» pour lui.

"C'est un ingénieur très talentueux et naturellement il veut progresser, personne ne veut rester dans la même position et être ingénieur en chef doit être un grand objectif pour un ingénieur", a déclaré Hamilton à Motorsport.com.

"Mais nous avions tellement appris et en travaillant ensemble, je lui avais retiré des choses qu'il ne se rendait peut-être pas compte qu'il l'aurait fait, ou peut-être que cela aurait pris plus de temps, et vice-versa.

"Alors, quand il passe de l’autre côté, il aurait sans doute dit:" Valtteri, pourquoi ne faisiez-vous pas ces choses, Lewis fait ceci, pourquoi ne faites-vous pas cela? ".

«Cette année, cela a rendu les choses encore plus difficiles, car je pense:« OK, comment puis-je le tordre? Comment puis-je changer ces petites choses maintenant qu'elles font la même chose, sans perte de performances? »

"Maintenant, je dois l'affiner et faire un pas de plus. Lorsqu'il est déjà proche de 100%, en prenant ce 1%, l'écart se réduit. Il est donc difficile de trouver un nouvel as. »

Sans surprise, Bottas était très heureux d'avoir eu la chance de travailler avec Musconi.

"C'était bien pour moi d'avoir un changement, une façon différente de travailler avec les ingénieurs", a déclaré le Finlandais.

«Et aussi pour obtenir Ricci du côté de Lewis, il a travaillé avec lui, donc il connaît très en détail ses techniques de conduite et les moyens de configurer la voiture.

«Bien sûr, cela allait toujours être une excellente occasion pour moi d'obtenir peut-être quelque chose de plus que ce que j'obtiens normalement lors des réunions et ce que je vois des données.

«C'était agréable d'avoir ce genre d'approche du côté de l'ingénierie.»

Le défi du titre de Bottas s'estomperait à la fin, mais la dernière fois que Mercedes a échangé son personnel en 2016, cela a provoqué quelques bouleversements.

Le constructeur allemand a apporté cinq modifications à la gamme d'ingénierie sur chaque voiture, la mécanique numéro un étant remplacée.

Ce fut la saison bien sûr où Nico Rosberg a pris le dessus sur Hamilton pour remporter son premier et unique championnat du monde, laissant Hamilton frustré par les changements de personnel.

Bottas tenait à se concentrer sur la façon dont l'échange de Musconi de l'autre côté du garage était également une opportunité pour Hamilton.

"Il n'y a jamais eu de problème à ce sujet", a confirmé Bottas. «Cela montre clairement que nous traitons les choses à mesure qu'elles arrivent.

«Il [Hamilton] a toujours faim d'être encore meilleur que ce qu'il est maintenant. Pour lui aussi, avec des personnes différentes, c'est toujours aussi une opportunité. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.