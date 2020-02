Lewis Hamilton: «Beaucoup de problèmes» à résoudre pour Mercedes

Date publiée: 28 février 2020

Lewis Hamilton a déclaré que Barcelone était un «bon test hivernal» mais s’inquiète de la fiabilité de Mercedes avant l’ouverture de la saison.

Hamilton a réussi à obtenir 90 autres tours à son actif lors de la dernière matinée des essais de pré-saison, mais sa course de jeudi a été réduite par un arrêt en piste, le limitant à seulement 13 tours.

Les problèmes liés aux unités motrices ont également eu un impact sur le client de Mercedes Williams tout au long des tests et Hamilton a concédé qu’il y a moins de confiance que d’habitude dans la fiabilité du moteur.

“Je pense que nous avons eu un bon test d’hiver”, a déclaré Hamilton aux journalistes lors de sa dernière conférence de presse lors des tests de pré-saison.

“Mais cela n’a pas été parfait, nous avons constaté que nous avons beaucoup de problèmes que nous essayons de résoudre.

“Je ne sais pas combien de temps il faudra pour aplanir mais ce n’est jamais une mauvaise chose à découvrir nécessairement à travers les tests.

“Mais sinon, je pense que notre performance a été assez bonne dans le sens des tours que nous avons, du kilométrage, à part hier, et des processus et des choses que nous avons découvert en cours de route.

“Je ne sais pas où nous en sommes par rapport aux autres, l’équipe en aura probablement une meilleure idée.”

Interrogé spécifiquement sur les problèmes de moteur, Hamilton a répondu: «Est-ce une préoccupation? Ouais. Pour sûr.

«Normalement, dans la pré-saison, nous avons beaucoup plus confiance en la fiabilité, donc elle n’a pas été parfaite. Nous sommes sur notre deuxième ou troisième moteur.

«Ce n’est donc certainement pas un scénario facile ou détendu pour nous. Mais j’ai toute confiance dans les gars de retour à l’usine qu’ils peuvent faire le meilleur travail possible dans les deux prochaines semaines pour s’assurer que nous commençons du bon pied.

«Je ne sais pas où tout le monde est, mais je comprends bien la voiture.

«Je suis à l’aise et confiant quant à l’obtention d’une voiture à Melbourne et sachant que je peux attaquer et en tirer le maximum.

“Mais si cela suffit pour être en avance sur les autres, nous le saurons.”

