Lewis Hamilton dément les rumeurs de contagion du coronavirus

Le pilote britannique Lewis Hamilton a rattrapé les rumeurs selon lesquelles il avait un coronavirus, après que deux personnes qu’il a partagées lors d’un événement, l’acteur Idris Elba et Sophie Grégoire Trudeau, épouse du Premier ministre du Canada, ont été testées positives pour le Test COVID-19.

À travers ses réseaux sociaux, l’hexacampeón de Formule 1 a exprimé:

“Salut les gars, j’espère que tout le monde est positif et reste occupé et en bonne santé. Il y a eu quelques spéculations sur ma santé, après avoir été à un événement où deux personnes ont ensuite été testées positives pour le coronavirus.

Je voulais vous faire savoir que je vais bien, que je me sens en bonne santé et que je fais de l’exercice deux fois par jour. Je n’ai aucun symptôme, et maintenant cela fait 17 jours que j’ai vu Sophie et Idris. J’ai été en contact avec Idris et je suis heureux d’apprendre qu’il va bien.

J’ai parlé à mon médecin et j’ai vérifié s’il avait besoin de passer un test, mais la vérité est qu’il y a un nombre limité de tests disponibles et il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, surtout quand il n’a montré aucun symptôme. Ce que j’ai fait, c’est rester isolé la semaine dernière, car les pratiques ont été annulées vendredi dernier et j’ai gardé mes distances avec les gens.

La chose la plus importante que tout le monde peut faire est de rester positif, de se distancier socialement au mieux de ses capacités, de s’isoler si nécessaire et de se laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.

Merci pour tous les messages. Je vous envoie de loin le positivisme et l’amour. Restez en sécurité. #TeamLH “, a conclu le pilote Mercedes.

