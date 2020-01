Lewis Hamilton et Mercedes nominés pour les Laureus Awards

Date publiée: 15 janvier 2020

Lewis Hamilton, Mercedes et le champion en titre du MotoGP Marc Marquez figurent tous parmi les nominés aux Laureus Awards de cette année.

Hamilton et Marquez s’affronteront dans la catégorie World Sportsman of the Year.

Marquez a remporté son sixième Championnat du Monde MotoGP en 2019, remportant une incroyable 12 des 19 manches pour remporter le titre par 151 points sur Andrea Dovizioso.

De retour dans le monde de la Formule 1, Hamilton a également remporté son sixième championnat des pilotes avec une saison dominante, remportant 11 courses alors qu’il bouclait le titre avec deux courses à disputer.

Hamilton est maintenant deuxième sur la liste des vainqueurs de tous les temps en F1 avec 84 victoires en carrière, juste sept derrière Michael Schumacher. Il cherchera à défier ces deux records en 2020.

Ni Hamilton ni Marquez n’ont remporté le prix auparavant et ils affronteront cette année une vive concurrence du coureur de fond Eliud Kipchoge, du footballeur Lionel Messi, du joueur de tennis Rafael Nadal et du golfeur Tiger Woods.

Mercedes est quant à elle nominée dans la catégorie Équipe de l’année.

Les Silver Arrows ont remporté le prix en 2018 pour leur doublé en 2017 – ils ont également été victorieux en 2010 pour la même réalisation sous leur ancienne identité de Brawn en 2009.

Après avoir remporté les championnats des pilotes et constructeurs pour la sixième saison consécutive, Mercedes pourrait facilement remporter à nouveau le prix, mais Liverpool Football Club, l’équipe de rugby d’Afrique du Sud, l’équipe de basket-ball masculine d’Espagne, les Toronto Raptors de basket-ball et l’équipe de football féminine des États-Unis sont tous pour les arrêter.

S’adressant à Sky Sports, Mika Hakkinen, double championne du monde de Formule 1 et membre de la Laureus Academy, a déclaré: «Lewis continue de dominer la Formule 1 avec l’excellente voiture Mercedes qu’il conduit. Ils méritent tous les deux leur nomination. Quels que soient les changements apportés par le sport, Lewis et Mercedes semblent toujours s’adapter.

«Félicitations à tous les deux. La grande question que tout le monde veut savoir maintenant est de savoir si Lewis peut égaler Michael Schumacher sur sept titres mondiaux l’année prochaine. Pour le moment, il faudrait dire que cela semble probable. Cela en fera une année intéressante. »

La cérémonie de cette année aura lieu le 17 février à Berlin.

