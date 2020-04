Lewis Hamilton et son dévouement mental “assez bizarre”

Date publiée: 27 avril 2020

Le directeur technique de Mercedes, James Allison, est impressionné par les attributs mentaux et physiques de Lewis Hamilton qui ont fait de lui un champion du monde à six reprises.

Hamilton visera à égaler le record de Michael Schumacher de sept titres mondiaux si et quand la saison de Formule 1 2020 commencera.

Et Allison a dit que le dynamisme et le dévouement de Hamilton étaient quelque chose à voir.

“Le niveau de conduite de Lewis, en fait tous ces multiples champions, est assez stupéfiant”, a déclaré Allison dans une interview sur la chaîne YouTube de Mercedes.

“Vous pouvez penser que vous êtes une personne compétitive, une personne motivée, puis vous tombez sur quelqu’un qui est vraiment, et qu’en réalité vous vous rendez compte que vous êtes un vagabond moyen et désinvolte par comparaison.

«Je ne sais pas qu’il est facile de comparer la génération de pilote Fangio à la génération actuelle. Il y a probablement beaucoup plus de gens qui le font maintenant qu’il n’y en avait à l’époque, c’est un marché plus compétitif, et la capacité de juger du niveau de performance des pilotes est tellement plus élevée qu’elle ne l’était à l’époque.

“Je pense qu’il arrive un moment où la course d’un pilote est encore incroyablement solide, mais ce dernier petit quelque chose de spécial qui leur donne le génie de qualification commence à glisser entre leurs doigts.

«Une des choses intéressantes à propos de Lewis est que c’est toujours très bien avec lui, et je pense qu’il a la chance d’avoir des talents physiques extraordinaires pour accompagner cette dévotion mentale qui est assez bizarre.

Même si Hamilton est l’un des pilotes les plus âgés sur la grille de Formule 1, Allison dit que vous ne le sauriez pas sur la base de la conduite de Hamilton.

Il a ajouté: «Il est l’un des pilotes les plus âgés de la grille aujourd’hui, et il conduit toujours comme l’un des plus jeunes, mais dans une carrière de plusieurs championnats et d’innombrables victoires, vous aurez du mal à trouver un moment sur la piste où vous verrez Lewis fait quelque chose de laid.

“Vous le verrez faire beaucoup, beaucoup de choses à couper le souffle, vous le verrez faire des choses courageuses, mais vous ne verrez pas seulement des trucs de voiture de dodgem grossiers, ou toute sorte d’artifice à la façon dont il conduit.

«J’espère qu’il réussira à garder cela pour le reste de sa carrière de pilote, car il s’agit d’un record absolument irréprochable, et je pense que parmi plusieurs champions du monde, il est également sans précédent d’avoir tout ce succès sans rien qui ait même un soupçon de une ombre de piètre sportivité qui plane dessus. C ‘est impressionnant.”

