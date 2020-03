Date publiée: 27 mars 2020

Flavio Briatore a déclaré qu’il avait averti Fernando Alonso de rejoindre McLaren parce que Lewis Hamilton “était dans la poche de Ron Dennis”.

Dans son rôle de manager d’Alonso, Briatore a déconseillé à l’Espagnol de faire partie de la configuration McLaren car il prévoyait que les liens étroits de Hamilton avec le patron causeraient des problèmes.

«Il est allé chez McLaren et je n’étais pas content [with] parce que ce n’était pas comme Schumi aller chez Ferrari », a déclaré Briatore au podcast Beyond the Grid de Formule 1.

“C’était Fernando pour aller chez McLaren, et pour Fernando, McLaren n’était jamais [his] rêver.

«Surtout je lui dis: tu as le nouveau mec, et le nouveau mec était Lewis Hamilton, et le nouveau mec est dans la poche de Ron Dennis, comme toi avec moi! Et je te le promets, toi [will] avoir les combats et le gars est protégé par Ron.

Briatore a déclaré qu’Alonso était très conscient de ses préoccupations, mais Alonso a insisté sur le fait qu’il serait plus rapide que son nouveau coéquipier.

L’Italien a également suggéré qu’Alonso n’aurait pas été signé par Ron Dennis et McLaren s’ils avaient su dès le départ à quel point Hamilton était rapide.

“[Alonso said] non non Non. Je suis plus rapide. Mais le fait est que personne, y compris Ron Dennis, n’a compris à quel point Lewis Hamilton a été rapide », a poursuivi Briatore.

“Parce que si Ron Dennis comprend à quelle vitesse Hamilton a été rapide, il [would] pas dépenser le montant d’argent qu’il a payé Fernando.

«Si je sais que chez moi j’ai un chauffeur si rapide, pourquoi en ai-je besoin d’un autre? Et ce fut un grand combat. “

Briatore a ajouté qu’il avait choisi de ne pas se mêler de la politique d’équipe, même quand il avait vu très tôt que Hamilton recevait ce qu’il considérait comme un traitement favorable.

“Ron Dennis a tout fait seul, vous n’avez pas besoin de l’aider”, a-t-il déclaré. «Je regardais juste et il a tout fait.

“J’ai juste regardé. Je sais ce qui s’est passé. Après deux courses où vous voyez que le changement de pneus a été fait d’abord par Hamilton et ensuite par Alonso, c’était suffisant.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.