Lewis Hamilton / Fernando Alonso est-il le meilleur pilote de tous les temps?

Date publiée: 20 mars 2020

Pedro de la Rosa a déclenché un débat intéressant en suggérant que Lewis Hamilton et Fernando Alonso pourraient être le plus solide alignement de F1 de tous les temps.

Nous avons eu droit à une seule saison de Hamilton et Alonso ensemble chez McLaren en 2007, et De La Rosa, pilote de réserve à l’époque, estime que c’était le moment où nous aurions tous pu assister au duo de pilotes le plus fort de l’histoire du sport.

“J’ai été surpris de voir comment tout cela a explosé”, a déclaré De la Rosa au podcast Beyond The Grid. “Si nous regardons en arrière, cet appariement de pilotes est probablement le plus fort qui ait jamais existé. Déjà.

«Je pense toujours que les nouvelles générations sont plus fortes. Donc ce n’est rien contre Senna / Prost, ce sont mes héros, des héros pour toujours, mais ce niveau, Fernando / Lewis, était incroyable.

“Je me souviens avoir regardé leurs données et avoir pensé,” ces gars-là sont d’une planète différente “. Et pourtant, je ne m’attendais pas à ce que la relation explose.

«C’était dommage car ces gars auraient apporté autant de championnats à McLaren.»

À l’extérieur, à l’intérieur, il semblait y avoir beaucoup d’aiguilles entre Alonso et Hamilton, mais De La Rosa pense qu’il y a toujours eu beaucoup de respect entre eux.

Il a ajouté: «Ils se respectaient toujours massivement sur la piste parce qu’ils savaient à quel point l’autre était bon, même s’ils ne l’ont jamais dit publiquement, ils avaient beaucoup de respect pour l’autre.

«Il n’y avait rien de mal à faire sur le circuit entre eux.

«Ce fut toujours un combat fort mais juste. Il n’y a pas eu de poussée, de rupture de l’aile avant ou rien. Il n’y avait que deux gladiateurs qui se battaient courageusement sur l’hippodrome, donc je n’ai aucun mauvais souvenir à ce sujet.

«Les deux étaient massivement rapides, talentueux, et je pense que Lewis a beaucoup appris de Fernando cette année-là.

“Il [Alonso] a fait une masterclass sur la façon d’être cohérent dans la course et de prendre soin de la voiture, non seulement des pneus, et c’est aussi lorsque Fernando a commencé à ressentir la télémétrie, les données fonctionnaient en faveur de Lewis.

«Et il a commencé à ne pas conduire comme il le devrait lors des essais libres, et soudain, en qualifications, il était très rapide. Il y a eu beaucoup de matchs entre ces deux super gladiateurs. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.