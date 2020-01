Lewis Hamilton: J’ai ressenti la pression de «Bottas 2.0»

Date publiée: 4 janvier 2020

Lewis Hamilton a admis qu’au début de la saison, il avait du mal à faire face à la pression d’un Valtteri Bottas ressuscité.

Le Finlandais a pris deux pole positions et deux victoires dans les quatre premières courses de 2019, menant son Mercedes coéquipier dans le championnat après eux.

Hamilton admet que, alors qu’il avait l’habitude de ralentir les débuts de ses saisons, la forme de Bottas l’inquiétait brièvement.

«Les qualifications étaient bonnes à Melbourne mais j’ai perdu la course. J’ai subi des dégâts et je suis tombé assez loin », a expliqué Hamilton. Autosport.com.

«Les deux premières courses ne sont généralement pas parfaites pour moi. Ils ne sont toujours pas mauvais, toujours meilleurs que la moyenne, mais il y a toutes les pressions extérieures de “Valtteri 2.0” et je pense: “Nous sommes 2-2 à un stade, deux victoires chacun”.

“Je dois rester solide dans mon esprit, je ne peux pas laisser l’extérieur [factors to affect me]… Mais étant humain, il est très difficile de ne pas remarquer ces choses. »

Le Britannique a ensuite effectué une excellente course pour s’éloigner de Bottas et finalement se rendre à son sixième Championnat du monde, et il a convenu que la cohérence était le facteur clé de sa forme améliorée.

«Plus de régularité dans la course était vraiment importante pour moi. Donc, d’autres domaines dans les seuls aspects de la santé, week-end, livraison le week-end », a-t-il ajouté.

“C’est fou parce que nous sommes arrivés au mois d’août et je me dis:” Bon sang, j’ai eu huit victoires “, et en équipe, nous avons eu comme 14 victoires et vous oubliez ces choses parce que vous êtes juste toujours regarder en avant et le temps passe toujours.

«Mais ce n’était pas intentionnel de ne pas impressionner. Je cherchais ce tour de wow cette année. Et honnêtement, j’ai fait de bons tours mais ils ne sont pas forcément indiqués dans l’ordre.

«Je pense que certaines de mes deuxièmes places qui ont divisé les Ferrari, pour moi, je me sentais comme des tours relativement impressionnants, mais parce que je n’étais pas en pole par une demi-seconde, cela ne vous semble pas comme ça. Mais pour moi, c’est le cas. »

