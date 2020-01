Lewis Hamilton: “Je dois commencer à payer Kimi Raikkonen pour rester!”

Date publiée: 22 janvier 2020

Lewis Hamilton a plaisanté en disant qu’il devait commencer à payer Kimi Raikkonen pour rester en Formule 1 afin qu’il ne devienne pas le pilote le plus âgé de la grille.

Après le départ de Robert Kubica, Hamilton, 35 ans, est désormais le deuxième plus vieux pilote actif de Formule 1 derrière le Finlandais de 40 ans.

Mais l’âge n’est rien d’autre qu’un chiffre pour Hamilton alors qu’il soumissionne pour un septième titre de champion du monde, un record, et a déclaré qu’il se sentait plus en forme que jamais.

“Je suis [an elder statesman]», A déclaré Hamilton à GQ Hype dans une récente interview.

«Je dois commencer à payer Kimi [Raikkonen] rester donc je ne suis pas le plus vieux! Heureusement, je pense qu’il va continuer.

“Je ne me sens pas du tout vieux. Je me sens toujours aussi jeune. Je me sens en forme, plus en forme que jamais.

«Tout fonctionne mieux maintenant, avec l’expérience que j’ai.

“Je ne pense même pas qu’il soit plus difficile de rester en forme physiquement, même si je suis sûr que cela va inévitablement se dissiper à un moment donné.”

Les comparaisons entre Hamilton et Michael Schumacher et leurs approches pour remporter plusieurs championnats du monde sont un sujet de discussion régulier.

Selon Hamilton, l’approche de Schumacher n’aurait pas eu le même impact avec lui.

“C’est différent pour nous tous”, a ajouté Hamilton.

“Ce qui fonctionnerait pour Michael ne fonctionnera pas pour moi. Vous devez toujours trouver votre propre chemin.

«Vous pouvez facilement vous surcharger mentalement et le côté mental est essentiel. C’est quelque chose que j’ai réussi à maîtriser et le côté physique est toujours très important aussi.

«Les voitures deviennent de plus en plus rapides et nous battons des records. Cela signifie que les voitures deviennent plus physiques, avec la charge G que nous avons.

«Amener une salle de sport sur une piste ne fonctionne pas pour moi. Je ne m’entraîne pas pendant les week-ends de course, ça ne me sert pas bien, j’ai essayé dans le passé.

«Il s’agit pour moi d’avoir 100% d’énergie pendant le week-end de course pour moi. Ce n’est pas que l’un fasse plus que l’autre. Il s’agit de savoir comment vous équilibrez. “

