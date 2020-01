Lewis Hamilton: «Je vais être une machine cette année»

Date publiée: 16 janvier 2020

Lewis Hamilton s’est engagé à «être une machine» en 2020 alors qu’il tente de remporter un septième titre de champion du monde, un record.

Hamilton a la possibilité de battre le record incroyable et jusqu’ici intact de Michael Schumacher de sept titres de pilotes après avoir décroché une sixième pièce d’argenterie avec style en 2019.

Le pilote britannique a toujours évoqué son souhait de combattre plus de prétendants à la couronne de Formule 1 et Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen et Sebastian Vettel auront tous un nouvel espoir de le faire cette saison.

Mais Hamilton a lancé un avertissement à tous en disant qu’il voulait se transformer en «une machine», dans le cadre d’un post Instagram montrant à quel point il était reconnaissant pour sa retraite à la maison pendant les vacances d’hiver.

“Je n’aurais jamais pu rêver de posséder une maison comme celle que je possède maintenant”, a déclaré Hamilton.

«Je remercie Dieu tous les jours de m’avoir donné une famille qui a travaillé si dur pour me donner la chance de faire quelque chose de moi-même.

«Et posséder une maison que j’aime tant, créer autant de merveilleux souvenirs m’apporte plus de bonheur que je n’aurais jamais cru le mériter.

«Je suis en paix quand je suis ici, je peux me concentrer et construire mon esprit et mon corps pour que je puisse revenir d’année en année.

«Je vais être une machine cette année, à un autre niveau que jamais!

“Répandre l’amour et la positivité partout où nous allons.”

Hamilton est dans la dernière année de son contrat avec Mercedes, mais on s’attend à ce qu’il, avec le patron de Mercedes, Toto Wolff, prolonge leur séjour avec l’équipe.

Ferrari et Red Bull ont tous deux pris des mesures précoces sur le marché des pilotes en liant Charles Leclerc et Max Verstappen respectivement à de nouveaux accords à long terme, ce qui pourrait restreindre les propres options de Hamilton pour l’avenir.

