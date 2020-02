Lewis Hamilton: les fans tentent de remporter le titre numéro sept

Date publiée: 12 février 2020

Lewis Hamilton sait que ses fans «tirent» sur son septième championnat du monde historique qui pourrait arriver en 2020.

Le pilote Mercedes a dominé le sport au cours des dernières saisons et a remporté l’année dernière un sixième championnat du monde, tout en aidant les Silver Arrows à décrocher leur sixième doublé consécutif des pilotes et constructeurs.

À l’approche de la saison 2020, Hamilton a la chance de marquer l’histoire sur plusieurs fronts – mais le plus gros record offert est la chance d’égaler le record de Michael Schumacher de sept championnats du monde.

Cette saison, bien qu’il soit possible pour Hamilton de faire face à son opposition la plus sévère à ce jour aux couleurs de Mercedes – Ferrari et Red Bull ont tous les deux l’intention de mener la lutte à leurs rivaux dès le début, Max Verstappen et Charles Leclerc étant considérés comme les challengers les plus probables de Hamilton. couronne.

Il serait impossible d’oublier le coéquipier Ferrari de Leclerc et quadruple champion du monde Sebastian Vettel, tandis que le rival de Hamilton de l’autre côté du garage, «Valtteri Bottas 3.0 ′, a également les yeux sur le titre.

Donc, avec un combat pour le titre classique potentiel à venir, Hamilton est heureux de commencer à renouer avec ses fans, bien qu’il soit parfaitement conscient de ce qu’ils attendent de lui.

S’exprimant sur les pages des réseaux sociaux de Mercedes, il a déclaré: «Je vous ai vraiment manqué tous, l’engagement et le fait de vous voir les week-ends de course.

«Donc, je suis vraiment ravi de reprendre contact avec vous. Ça a été un hiver incroyable – j’ai passé beaucoup de temps avec ma famille et mes amis, probablement l’un des meilleurs moments a été avec mon père.

«Et deuxièmement, la formation a été différente cette année, le sentiment que j’ai physiquement et mentalement est à un autre niveau par rapport à l’année dernière, ce qui est vraiment positif.

«Je sais que vous êtes tous en train de viser le numéro sept, mais je pense que nous devons simplement le faire étape par étape, nous n’avons aucune idée de notre position par rapport à tout le monde.

«Nous devons être plus efficaces cette année dans notre programme de test, d’autant plus que nous avons moins de temps, nous avons encore beaucoup de travail à faire.»

