Lewis Hamilton: les pneus Pirelli «trop gonflés»

Date publiée: 29 février 2020

Lewis Hamilton a critiqué les pneus de Pirelli, disant qu’ils sont maintenant «bien trop gonflés» et qu’ils doivent être poussés à faire mieux.

Pirelli prévoyait d’introduire une nouvelle construction pour leurs pneus 2020 après avoir critiqué le fait qu’il était trop difficile de trouver la fenêtre de fonctionnement de leur caoutchouc 2019, mais après des tests approfondis, les équipes ont rejeté à l’unanimité les nouveaux composés.

Cela signifiait que les versions 2019 restaient, mais l’augmentation des performances des voitures signifiait que la pression des pneus devait être augmentée. Pirelli a également apporté des pneus avant spéciaux pour les équipes à tester au cours de la deuxième semaine de tests de pré-saison conçus pour faire face aux virages du circuit de Zandvoort reprofilé.

Mais Hamilton n’est pas trop satisfait des pneus pour 2020, disant qu’ils sont maintenant «bien trop gonflés».

S’adressant à Motorsport.com, il a déclaré: «Ils ont apporté des pneus 2020, ce qui était pire. C’est plus facile pour nous d’entrer dans une autre saison avec les mêmes pneus.

“Le fait qu’ils les pompent plus n’est pas si bien parce qu’ils avaient l’air bien l’an dernier, mais ils sont définitivement beaucoup trop gonflés.

«Je pense que nous devons simplement nous assurer que nous voulons toujours travailler avec la meilleure technologie, les meilleurs partenaires technologiques allant de l’avant.

“Nous allons continuer à les pousser à essayer de faire mieux, et ces pneus seront OK pour cette année.”

Les pneus 18 pouces arrivent en F1 en 2021, et Hamilton dit qu’il est très important pour la qualité de la course qu’une meilleure philosophie aérodynamique soit associée à de meilleurs pneus Pirelli.

«La course est ce qui doit s’améliorer – Réduisez l’aéro et donnez-nous de meilleurs pneus. C’est là une ligne très, très importante: nous avons besoin de meilleurs pneus », a-t-il souligné.

«Nous parlons depuis des années et des années et des années et des années de la dégradation des pneus, de la dégradation thermique, et nous nous sommes assis dans la salle de réunion avec Pirelli au Brésil et ils n’avaient jamais entendu parler de la dégradation thermique. Ils ont dit: “C’est la première fois que nous en entendons parler!”

“Nous essayons de mieux communiquer avec eux. La lettre cible, je ne sais pas qui l’a écrite cette année mais ils n’ont évidemment pas fait du bon travail pour les pneus 2020. Mais j’espère que pour 2021, nous aurons un meilleur objectif et un objectif qu’ils pourront atteindre ou qu’un fabricant pourra atteindre. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.