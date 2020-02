Lewis Hamilton met la préparation avant les pourparlers sur le contrat

Date publiée: 20 février 2020

Lewis Hamilton n’a pas encore rencontré Toto Wolff pour parler d’un nouvel accord, affirmant que pour l’instant, il se concentre entièrement sur la préparation de la saison 2020.

Le mois dernier, Wolff a révélé qu’avec les vacances derrière eux, ce n’était qu’une question de temps avant de parler à Hamilton des détails les plus fins d’un nouveau contrat.

Ces pourparlers, cependant, n’ont pas encore commencé.

“Nous ne nous sommes pas assis”, a révélé Hamilton à Crash.net.

«Je sais que Toto est désireux de le faire, mais pour l’instant, l’accent est mis sur le fait de m’assurer que je suis en forme et prêt pour la saison à venir alors qu’elle progresse.

«Vous voulez commencer sur le pied avant, donc ce n’est pas quelque chose avec quoi je m’embourbe vraiment à cette période.

«Je pense qu’en tant qu’équipe, nous sommes toujours très clairs avec nos plans, nous nous mettons à jour souvent en termes de réflexion, donc aucun d’entre nous ne devient fou avec des pensées ou des conversations qui se déroulent ailleurs.»

Bien qu’il ait été lié à Ferrari dans de nombreux rapports la saison dernière, le champion du monde à six reprises semble vouloir prolonger son séjour chez Mercedes.

Hamilton a remporté cinq de ses titres mondiaux avec l’équipe de Brackley et cette saison pourrait ajouter un septième record pour son bilan.

“Ce sont généralement les petits détails qui comptent vraiment”, a-t-il ajouté. «J’ai vraiment eu de la chance au sein de cette équipe, les gens parlent toujours de liberté dans cette équipe comme si c’était une mauvaise chose mais pas du tout.

«Quand j’ai rejoint Mercedes, ils m’ont permis d’être qui je suis et où je veux être plutôt que de me restreindre ou de me demander d’être d’une certaine manière ou de parler d’une certaine manière ou de m’habiller d’une certaine manière, ce qui est souvent ce que vous voir à d’autres endroits.

«Je pense que cela a été formidable et il y a tous ces points d’interrogation sur toutes les différentes choses que je fais et tout le monde a vu les résultats que j’ai obtenus au cours de ces quelques années, donc je suis en mesure de continuer à prouver que c’est réellement encourageant et aide moi d’être plus engagé et être un pilote encore meilleur que je ne le pensais.

«Entrer dans des détails plus précis et quel est mon prochain plan de cinq à 10 ans et comment les décisions prises maintenant auront un impact sur l’avenir et cela me permet de mettre certaines choses en place de sorte que lorsque je m’arrête et raccroche mon casque, je suis capable de continuer à faire d’autres choses.

“Ce sera dans les petits caractères de ce dont nous parlons, mais c’est de cela que nous allons surtout parler.”

