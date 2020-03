Lewis Hamilton n’a «aucun symptôme» après une alerte au coronavirus

Date publiée: 21 mars 2020

Lewis Hamilton est isolé depuis le Grand Prix d’Australie, mais n’a signalé «aucun symptôme» malgré le contact avec des célébrités infectées.

Le sextuple champion du monde participait à un événement de chaise à Londres avant de se rendre à Melbourne pour ce qui devait être le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison.

L’acteur Idris Elba et Sophie Trudeau (l’épouse du premier ministre canadien Justin Trudeau) étaient également présents à cet événement.

Les deux individus ont par la suite été testés positifs pour le coronavirus, et Hamilton s’est ainsi auto-isolé.

Il a cependant déclaré qu’il se sentait “en bonne santé” et qu’il n’avait “aucun symptôme”, mais il n’a pas été testé depuis le 4 mars car il pense que les gens en ont plus besoin que lui.

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 21 mars 2020

Dans un article publié sur les réseaux sociaux, il a écrit: «Il y a eu des spéculations sur ma santé, après avoir assisté à un événement où deux personnes ont ensuite été testées positives pour le coronavirus.

«Je voulais vous faire savoir que je vais bien, que je me sens en bonne santé et que je m’entraîne deux fois par jour. Je n’ai aucun symptôme et cela fait maintenant 17 jours que j’ai vu Sophie et Idris. J’ai été en contact avec Idris et heureux d’apprendre qu’il va bien.

«J’ai parlé à mon médecin et vérifié si j’avais besoin de passer un test, mais la vérité est qu’il y a un nombre limité de tests disponibles et il y a des gens qui en ont plus besoin que moi, surtout quand je ne montrais aucun symptômes du tout.

«Donc, ce que j’ai fait, c’est de me garder isolé la semaine dernière, en fait depuis que l’entraînement a été annulé vendredi dernier et a gardé mes distances avec les gens.»

«La chose la plus importante que tout le monde puisse faire est de rester positif, de vous distancer socialement du mieux que vous le pouvez, de vous isoler si vous en avez besoin et de vous laver régulièrement les mains avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes.

«Merci pour tous les messages. J’envoie de la positivité et de l’amour de loin. “

