Lewis Hamilton ne joue pas avec les «faibles d’esprit»

Date publiée: 4 mars 2020

Lewis Hamilton n’écoute pas tous les bavardages sur Mercedes comme étant la favorite de l’Australie, disant que ce ne sont que des jeux pour les “faibles d’esprit”.

Mercedes poursuit un septième doublé de championnat consécutif sans précédent cette saison.

L’année dernière, l’équipe de Brackley a remporté 15 des 21 victoires en course, dont neuf 1-2.

Hamilton a remporté le titre avec 413 contre 326 chez Valtteri Bottas avec Max Verstappen en troisième position, 135 points derrière Hamilton.

Si cela ne suffisait pas à inquiéter ses rivaux, Mercedes a donné le ton lors des tests de pré-saison.

Bottas a réussi les deux temps les plus rapides des six jours avec Verstappen six dixièmes plus bas.

Cela a conduit des rivaux à revendiquer Mercedes pour la nouvelle saison en tant qu’équipe à battre.

Hamilton a démenti cela, disant que ce n’était rien d’autre que des jeux pour les «faibles d’esprit».

“Je ne fais attention à personne à personne par le biais de tests”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Nous nous concentrons littéralement sur notre travail et je n’ai aucune idée de ce que les autres ont dit.

«Je suis ici depuis très, très longtemps, donc je suis au courant que les gens nous agrandissent et se parlent de façon à ce qu’ils puissent potentiellement surpasser de façon inattendue ou autre.

“Cela ne fait aucune différence.

«Certaines personnes pensent que c’est une bataille psychologique mais ce n’est vraiment pas le cas.

“Seulement pour les faibles d’esprit peut-être, mais cela ne nous affecte en rien.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.