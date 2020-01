Lewis Hamilton promet 500 000 $ à la suite des feux de brousse australiens

Date publiée: 9 janvier 2020

Lewis Hamilton a promis 500 000 $ à une œuvre caritative après avoir été navré par les ravages causés par les feux de brousse australiens.

Plus de 10 millions d’hectares de terres australiennes ont été brûlés à la suite des incendies de forêt qui ont balayé le pays.

L’Aussie Daniel Ricciardo a fait des dons personnels à des œuvres caritatives et mettra également aux enchères une combinaison de course signée après le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison en mai.

Et maintenant, Hamilton a déclaré via ses réseaux sociaux qu’il avait apporté sa propre contribution significative pour aider toutes les personnes touchées par la catastrophe.

“Cela me brise le cœur de voir la dévastation causée par les feux de brousse australiens causer aux gens et aux animaux à travers le pays”, a déclaré Hamilton sur Twitter.

«Je m’engage à verser 500 000 $ pour soutenir les animaux, les bénévoles de la faune et les pompiers ruraux. Si vous le pouvez, et que vous ne l’avez pas déjà fait, vous le pouvez aussi. “

Hamilton a ensuite identifié un certain nombre d’organismes de bienfaisance spécifiques où les dons peuvent aider les personnes touchées.

Compte tenu de la gravité et de l’ampleur des incendies de forêt, on s’inquiète de savoir si l’ouverture de la saison à Melbourne aura lieu en mars.

Cependant, les organisateurs de la course sont convaincus que le week-end de course se poursuivra à moins qu’il n’y ait une baisse de la qualité de l’air autour du circuit d’Albert Park.