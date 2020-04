Lewis Hamilton reçoit une vidéo émotionnelle et rend hommage au NHS

Date publiée: 11 avril 2020

Le sextuple champion du monde Lewis Hamilton a rendu hommage au NHS sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils sont les «vrais héros».

Le NHS britannique est en première ligne pour lutter contre l’épidémie meurtrière de COVID-19. Il y a maintenant près de 9 000 décès enregistrés au Royaume-Uni.

Et Hamilton a reçu une vidéo de l’infirmière du NHS Petula Rees, qui travaille dans l’unité de soins intensifs de Ysbyty Gwynedd, Bangor, qui a expliqué comment la devise “ ne jamais abandonner ” de Hamilton l’inspire, elle et ses patients, dans leurs combats respectifs contre le virus.

Mais comme les masques doivent être portés par le personnel, il est assez difficile de parler aux patients, Petula a eu une idée fantastique.

Je suis tellement impressionnée par vous, vous êtes les vrais héros. Merci à tous, vous tous, travailleurs de première ligne, le @NHSuk, vous m’inspirez tous à faire plus pour aider les gens. N’abandonnons jamais les soins et l’aide à ceux qui en ont le plus besoin – mes pensées et mes prières vous accompagnent. pic.twitter.com/Na16uzDVL5

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 9 avril 2020

Dans sa vidéo, elle a dit: Quand j’ai un problème, je suis une personne très profonde et je garde les choses pour moi.

«Mais ses mots« ne jamais abandonner »me permettent de continuer. Ils m’ont maintenue à maintes reprises.

«J’ai toujours dit à mes patients avant l’arrivée du Covid-19 de ne jamais abandonner. Parce qu’ils viennent et qu’ils sont si vulnérables et si malades.

«Ils ne nous voient pas de tout notre visage, nous avons toujours des masques et des visières. Les masques que nous portons actuellement sont très ajustés.

«Nous avons des marques sur nos visages lorsque nous les portons depuis longtemps et il est très difficile d’entendre très bien. Je suis sûr que ces patients ne nous entendent pas très bien, alors j’ai eu une petite idée et j’ai écrit sur mon petit masque «Never Give Up» avec un petit cœur.

“Donc, chaque fois que je mets ce masque, je le montre toujours aux patients et je leur dis de ne jamais abandonner.”

En réponse, Hamilton a déclaré: «Je suis tellement impressionné par vous, vous êtes les vrais héros.

«Merci à tous, vous tous, travailleurs de première ligne, le NHS que vous m’inspirez tous à faire plus pour aider les gens.

“Ne cessons jamais de prendre soin et d’aider ceux qui en ont le plus besoin, mes pensées et mes prières sont avec vous.”

