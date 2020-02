Lewis Hamilton reconstruit sa relation avec son père

Date publiée: 7 février 2020

Dans un article émotionnel sur les médias sociaux, Lewis Hamilton a ouvert la voie difficile pour reconstruire la relation avec son père Anthony.

Hamilton était dirigé par son père quand il a fait son entrée dans le sport en 2007, mais ils se sont séparés en 2010 après la rupture de leur relation.

Mais nous avons vu plus d’Anthony Hamilton dans le paddock en 2019, et Lewis Hamilton dit qu’il est heureux que le couple se rapproche à nouveau, ayant admis que sa poursuite du succès se faisait au détriment de son lien avec son père.

“Notre voyage n’a pas été facile, nous avons dû faire face à tant d’obstacles en tant qu’individus mais aussi en famille”, a écrit Hamilton sur les réseaux sociaux.

«Mon père et moi n’avons pas eu les relations les plus faciles. Il a travaillé si dur pour créer une opportunité pour nous en tant que famille et grâce à lui, je suis là où je suis aujourd’hui.

«Dans la recherche du succès, avec toute la pression que cela nous a tous exercée, nous étions tellement plongés dans la volonté de réussir que nous avons perdu de vue ce qui était le plus important, notre relation.

«Au fil du temps, nous avons perdu ce lien père-fils et c’est quelque chose que nous voulons tous les deux depuis si longtemps.

«Ces deux dernières années, nous nous sommes rapprochés et pendant les vacances d’hiver, j’ai demandé à mon père de venir me rendre visite pour que nous puissions passer du temps ensemble, juste nous.

“Nous n’avions jamais fait cela auparavant, donc enfin passer du temps de qualité avec lui m’a apporté tellement de bonheur.”

«Je voulais juste partager cela avec vous», a ajouté Hamilton. «La famille est la chose la plus importante au monde.

«Vous ne pouvez pas choisir votre famille, mais vous pouvez la faire fonctionner avec eux, peu importe vos différences, ce sont elles qui seront là quand vous n’avez rien. Envoi de positivité et d’amour à tous. »

