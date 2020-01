Lewis Hamilton rend hommage à la légende de la NBA Kobe Bryant

Date publiée: 27 janvier 2020

Lewis Hamilton et la communauté du sport automobile au sens large ont rendu hommage à la suite du décès de la légendaire star de la NBA, Kobe Bryant.

Bryant, 41 ans, est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère dans la ville de Calabasas, en Californie, en compagnie de sa fille de 13 ans, Gianna, et de sept autres passagers.

Les hommages ont depuis afflué à la suite de la nouvelle choquante, avec Hamilton parmi les noms les plus en vue pour envoyer ses sympathies et ses condoléances.

“Je suis triste d’apprendre que nous avons perdu l’un de nos grands”, a déclaré Hamilton sur les réseaux sociaux.

Kobe Bryant était l’un des plus grands athlètes et a été une telle inspiration pour tant de gens, y compris moi-même.

«Je suis profondément attristé pour sa famille et pour les gens du monde entier qui l’admiraient. Puisse lui et sa fille reposer en paix. »

Je suis triste d’apprendre que nous avons perdu l’un de nos grands. @kobebryant était l’un des plus grands athlètes et a été une telle inspiration pour tant de gens, y compris moi-même. Je suis profondément attristé pour sa famille et pour les gens du monde entier qui l’admiraient. Puisse lui et sa fille se reposer en paix pic.twitter.com/O4ZWANcGKm

– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 janvier 2020

Le conducteur de McLaren, Carlos Sainz, a décrit Bryant comme une «énorme légende» dans son message hommage.

Une énorme légende vient de nous quitter… Repose en paix Kobe 🙏🏻 pic.twitter.com/4vnOFOZ1OA

– Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 26 janvier 2020

Tout comme son coéquipier Lando Norris sur Instagram.

Leur équipe a également rendu hommage à l’une des plus grandes superstars du sport.

Une icône et une légende sportives. Nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Kobe. # RIPKobe pic.twitter.com/6RvT6zDuoX

– McLaren (@ McLarenF1) 26 janvier 2020

Alfa Romeo a emboîté le pas.

Une véritable légende sportive.

Repose en paix. pic.twitter.com/nlS7cNVFUU

– Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 26 janvier 2020

Jenson Button a décrit Bryant comme «l’un des meilleurs sportifs / athlètes qui ait jamais vécu».

Repose en paix Kobe. L’un des meilleurs sportifs / athlètes qui ait jamais vécu. Mon cœur va à sa famille et à tous ceux qui sont impliqués dans ce terrible accident 🙏🏽 #ripkobebryant pic.twitter.com/91Mt8qUa1c

– Jenson Button (@JensonButton) 26 janvier 2020

Le pilote de Racing Point, Sergio Perez, a qualifié Bryant de «grande légende».

¡Descanse en paz… una gran leyenda! 😔🙏 https://t.co/IJYjHVEwAG

– Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26 janvier 2020

