Lewis Hamilton sait qu’il «recevra toujours une attention négative»

Date publiée: 30 avril 2020

Lewis Hamilton se rend compte qu’il “recevra une attention négative” – ​​mais cela ne l’empêchera pas d’essayer d’avoir un impact positif sur le monde.

Hamilton utilise régulièrement son profil et ses plateformes de médias sociaux pour aider à faire connaître les sujets et les problèmes qui le passionnent.

Des sujets tels que le changement climatique, le véganisme et le bien-être animal sont régulièrement discutés par Hamilton et c’est le premier de ces sujets où Hamilton sait que la critique suivra étant donné qu’il court en Formule 1.

«Le changement climatique est une menace sérieuse. Chacun de nous a la responsabilité de protéger notre avenir et celui de la prochaine génération, a déclaré Hamilton dans une interview exclusive avec le magazine Italy’s Style.

«Avec l’industrie dans laquelle je travaille, je vais toujours recevoir une attention négative, mais nous ne devons pas être parfaits pour faire partie de la solution.

«En tant que voix puissante dans mon secteur, j’ai la responsabilité d’opérer des changements depuis la Formule 1 ainsi que dans toutes les autres activités dans lesquelles je suis impliqué.

«J’ai fait cela avec Tommy Hilfiger et avec la police. Récemment, j’ai investi dans la restauration rapide végétalienne Neat Burger et je travaille avec Mercedes et Daimler sur une série de projets automobiles.»

Hamilton estime qu’en s’exprimant sur les réseaux sociaux et dans les interviews, il lui permet et montre aux autres de «rester fidèles» à eux-mêmes.

De plus, en s’exprimant, Hamilton est capable d’utiliser cette créativité pour se garder au frais pour la course.

“Je crois toujours qu’il faut être fidèle à soi-même et aux autres, et être transparent sur les réseaux sociaux en fait partie”, a-t-il ajouté.

«Étant dans ma position, oui, vous vous ouvrez à un examen minutieux, mais je sais que mes fans me soutiennent constamment et me soutiennent.

“Je pense que l’idée traditionnelle de ce que c’est que d’être” masculin “est en train de changer et les gens commencent à se rendre compte que vous n’avez pas besoin d’être invincible. Il y a de la force à montrer votre vulnérabilité.

«M’exprimer de manière créative hors de la piste m’aide à me concentrer et me garde au frais avant chaque week-end de course.

