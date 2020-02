Lewis Hamilton salue le «grand travail d’équipe» en tant que palmarès Merc

Date publiée: 21 février 2020

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas font l’éloge de l’équipe Mercedes après une première semaine de tests de Formule 1 très réussie.

Mis à part jeudi un problème ERS, Mercedes a établi la référence dans trois domaines clés: le rythme, la fiabilité et l’innovation technique.

Avec le système DAS attirant l’attention de tout le monde dans le paddock de Formule 1, Bottas et Hamilton ont combiné pour un total de 494 tours, le plus grand nombre de toutes les équipes, tandis que Bottas a établi le meilleur temps avec un 1: 15.732 – une demi-seconde plus rapide que le meilleur temps de l’ensemble des tests 2019.

Alors que les six champions du monde en double vainqueur passent les prochains jours à examiner les données, Hamilton et Bottas ont exprimé leur gratitude envers l’équipe qui continue de repousser les limites.

“Cela a été un gros effort de la part de l’équipe et c’est formidable de voir que la fiabilité est aussi forte qu’elle l’est”, a déclaré Hamilton via le site officiel de Mercedes.

«La voiture s’est plutôt bien sentie là-bas.

«La première semaine a été solide et nous avons un bon kilométrage. C’est une véritable démonstration de tout le travail incroyable que tout le monde a fait à l’usine et ici sur la piste.

«Je suis vraiment fier de tout le monde. Nous devons continuer à travailler dur, analyser toutes les données de cette semaine et découvrir comment nous pouvons faire avancer la voiture et construire sur tout la semaine prochaine. “

Bottas a ajouté: «Cela a été vraiment amusant aujourd’hui, surtout de faire des courses plus courtes et de pouvoir pousser la voiture un peu plus près des limites – voir un peu plus les performances de la voiture.

«Je l’ai apprécié et je me sentais vraiment bien là-bas. On dirait que nous avons fait un pas avec l’installation depuis hier. La voiture est très agréable à conduire et je suis sûr qu’avec un peu plus de travail la semaine prochaine, nous pouvons l’améliorer, ce qui sera l’objectif.

«Globalement, ce fut un très bon premier test, nous avons apporté quelques améliorations chaque jour avec la voiture. Un grand bravo à chaque membre de l’équipe pour livrer la voiture et le moteur – excellent travail!

“J’ai hâte de retourner dans la voiture la semaine prochaine.”

Le patron technique de Mercedes, James Allison, a ajouté que l’équipe avait pu établir une bonne base de référence avant la deuxième semaine de tests de pré-saison.

“Après le bref hiatus d’hier, il était bon d’avoir une journée solide de fonctionnement fiable et ininterrompu aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

«Les deux pilotes ont achevé un programme de travail de configuration et un premier aperçu de la gamme de composés plus souples. Juste un aperçu très rapide de cela, mais une préparation vraiment utile pour la deuxième semaine de test où nous avons plus de caoutchouc souple à apporter.

«Ça a été une bonne première semaine, la voiture a été largement fiable et les performances ont été raisonnablement bonnes tout au long de la semaine. Il y a bien sûr beaucoup de choses sur lesquelles travailler et nous essaierons de le faire au cours de la deuxième semaine. Mais c’est une très bonne base de référence.

«À la fin de cette première semaine, nous commençons à avoir une idée de la position de toutes les équipes dans l’ordre hiérarchique et surtout maintenant quelques distances de course ont diminué.

“Mais ce sera vraiment intéressant au cours de la deuxième semaine alors que nos estimations commencent à s’affiner.”

