Lewis Hamilton s’attend à un marché des pilotes calme en 2021

Date publiée: 15 février 2020

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton ne pense pas qu’il y aura beaucoup de pilotes qui échangeront des équipes parmi les trois premiers pour 2021.

Les nouvelles réglementations à venir pour l’année prochaine ont le potentiel de mélanger la grille, et avec la fin des contrats pour la plupart des plus grandes stars, il est possible de prendre un risque et peut-être de gagner la récompense d’une voiture vainqueur du titre.

Hamilton rejoint les goûts de son coéquipier Valtteri Bottas, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo en tant que grands noms qui restent sans conditions pour 2021, mais le champion à six reprises ne s’attend pas à beaucoup de mouvement parmi les trois premiers de Mercedes, Ferrari et Red Bull .

S’adressant à Sky Sports F1 lors du lancement de la W11, Hamilton a déclaré: «Dans les meilleures équipes, il n’y aura pas beaucoup de mouvement, très probablement.

“Dans ceux qui tombent en cascade, je ne suis pas trop sûr des contrats de chacun – mais je ne pense pas qu’il y aura une énorme quantité de mouvement.

“Je pense que je dois m’habituer à ce qui est similaire en ce moment. Je ne sais pas ce que Seb [Vettel] plan est pour l’avenir. “

Hamilton lui-même était lié au siège de Vettel chez Ferrari, mais les rumeurs ont quelque peu disparu avec le Britannique qui devrait bientôt négocier un nouvel accord avec Mercedes.

En dehors de la F1, Hamilton est très actif – il a sa propre ligne de mode avec Tommy Hilfiger et possède en partie son propre joint de hamburger végétalien, entre autres.

Ces projets et sa liberté pourraient bien être limités s’il faisait partie de Ferrari, et Hamilton était clair qu’il ne rejoindrait aucune équipe qui l’empêcherait d’être lui-même.

«Ce n’est pas une question de liberté, c’est de pouvoir être soi-même. Les gens disent: “vous ne pourriez pas obtenir la liberté ici et là”, mais je n’irais nulle part où je serais moi-même “, a-t-il expliqué.

“Quand j’ai rejoint cette équipe, Mercedes l’a adopté et Toto [Wolff, team boss] pourrait voir que je suis comme ça.

«Nous avons les plus gros sponsors, nous avons remporté le plus de championnats et nous avons remporté le plus de courses. Je ne pense pas qu’il y ait une seule mauvaise chose à ce sujet. “

