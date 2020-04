Lewis Hamilton veut que la pandémie nous «change»

Date publiée: 1 avril 2020

Lewis Hamilton s’est adressé aux médias sociaux pour exprimer son espoir que la pandémie de coronavirus «nous aidera tous à changer pour le mieux».

Le monde n’a jamais connu de moments aussi similaires alors que les pays poursuivent leurs procédures de verrouillage pour tenter de contenir l’épidémie de COVID-19.

Dans le monde, il y a maintenant plus de 900 000 cas confirmés de virus, entraînant plus de 45 000 décès.

Mais alors que de grandes parties de la planète s’immobilisent, Hamilton s’est rendu sur Instagram pour souligner l’effet positif qu’elle a sur notre climat et espère que la pandémie “nous aidera tous à changer pour le mieux”.

Après avoir publié des images dans son histoire montrant une comparaison de la même ligne d’horizon de décembre 2019 et mars 2020, semblant montrer une baisse drastique de la pollution atmosphérique, Hamilton a donné un message à ses 15 millions d’adeptes.

“C’est fou que le monde s’arrête et que le ciel s’éclaircisse”, a écrit le sextuple champion du monde.

«Qui sait pourquoi tout cela se produit en ce moment, mais tant de choses à penser pour nous tous. En 1900, il y avait moins de 2 milliards de personnes et nous en sommes maintenant à 7,7 milliards et en augmentons 140 millions par an.

«Toutes ces statistiques sont époustouflantes pour moi. Nous venons de perdre le contrôle en tant que course.

“Ce qui est encore plus fou, en cette période triste où nous assistons à plus de 40 000 décès dus à ce virus, environ 57 millions de personnes meurent chaque année selon les statistiques. Cela signifierait que plus de 150 000 personnes meurent chaque jour dans le monde.

«Nous avons tellement de changements à faire, à nos habitudes, aux décisions que nous prenons, à la façon dont nous consommons, toutes sortes. Comment pouvons-nous vraiment changer en tant que race humaine alors que nous sommes tellement coincés dans nos voies?

«J’espère que cette pandémie mondiale pourra nous aider tous à changer pour le mieux».

Hamilton attend toujours d’entamer la défense de son championnat du monde après l’annulation des huit premières courses du calendrier 2020.

