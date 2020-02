Lewis impressionne par l’interprétation au piano de la chanson d’Adele

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a montré un côté tendre d’être le plus grand pilote de course de la planète en jouant une chanson d’Adele ‘Someone Like You’ avec le pianiste de renom Lang Lang.

Toujours connu pour son goût pour la musique, Lewis a déclenché une interprétation poignante qui a suffisamment impressionné Lang pour partager sur Twitter:

Non seulement @LewisHamilton réussit-il sur la piste de course, mais il est également talentueux au piano! Regardez comment il joue avec brio Adele 🎵 #steinwayblackdiamond

📹: @shyam_rajdev pic.twitter.com/7SzD5aLG4U

– Lang Lang (@lang_lang) 25 février 2020

. @ lewishamilton et moi avons passé un moment fantastique à Paris à rattraper tout ce qui concerne la musique et les courses de F1, ce qui nous passionne tous les deux. Il aime le piano et je suis très impressionné par son style de jeu! #steinwayblackdiamond

📸: @shyam_rajdev pic.twitter.com/VNX67cD64E

– Lang Lang (@lang_lang) 25 février 2020

C’était génial de discuter avec @LewisHamilton de la façon dont je peux l’aider à améliorer ses compétences en piano, prochain arrêt, je prendrai la piste 🏎 #steinwayblackdiamond

📹: @shyam_rajdev pic.twitter.com/CAqh6WKf6t

– Lang Lang (@lang_lang) 25 février 2020

.