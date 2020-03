L’expertise que les équipes de F1 peuvent apporter dans la course pour construire des ventilateurs · .

Alors que la saison de Formule 1 est en suspens, les équipes ont pris la cause de la lutte contre la crise mondiale en aidant à développer et à produire des ventilateurs indispensables.

L’équipement fait l’objet d’une demande urgente en raison de la pression sur les unités de soins intensifs en raison de la pandémie. En Grande-Bretagne, le gouvernement a lancé un appel aux entreprises pour aider à produire des ventilateurs pour le National Health Service le 16 mars. Deux jours plus tard, . a révélé qu’un groupe d’équipes basées en Grande-Bretagne avait déjà commencé à rechercher comment elles pourraient aider à résoudre le problème. Ferrari fait de même en Italie.

La disponibilité de ventilateurs est de la plus haute importance pour sauver la vie des patients dans la pandémie. Ils sont utilisés pour garantir que les patients souffrant de graves problèmes pulmonaires associés à des cas graves de virus puissent continuer à respirer.

Bien que l’idée d’équipes de course se tournant vers les appareils médicaux puisse sembler inhabituelle, elle n’est pas nouvelle. Les équipes de Formule 1, après tout, ne se contentent pas de faire courir leurs voitures, elles les construisent et de l’avant vers l’arrière de la grille, leurs normes d’ingénierie sont extrêmement élevées.

Une équipe l’a démontré il y a trois ans en aidant au développement d’un système de transport spécialisé pour les nouveau-nés et les nourrissons. Le Babypod 20 (photo) a été développé sur une période de deux ans par Advanced Healthcare Technology et Williams Advanced Engineering.

Construit en fibre de carbone – un matériau pionnier pour la construction de voitures F1 il y a près de 40 ans – le dispositif de transport a été conçu pour résister à un impact de 20G tout en protégeant son petit occupant. D’autres améliorations inspirées du sport automobile ont été apportées à la conception, notamment l’ajout de sangles à haute résistance pour protéger davantage le patient. Le Babypod 20 a ensuite été introduit dans les ambulances de soins intensifs utilisées au Great Ormond Street Hospital pour enfants à Londres.

Williams est l’une des équipes impliquées dans les efforts d’aide à la production de ventilateurs. Il en va de même pour McLaren, qui a confirmé la semaine dernière qu’elle «évaluait si elle était en mesure de soutenir la production de ventilateurs dans le cadre de la demande d’aide du gouvernement britannique» et était «entièrement concentrée sur le projet». Ils sont rejoints par d’autres sociétés en dehors de la F1, notamment Smiths Group, Meggitt, Airbus, GKN et Nissan.

Les ventilateurs sont en forte demande dans les pays qui connaissent les conséquences les plus graves de la pandémie. En Grande-Bretagne, le gouvernement s’est fixé pour objectif d’augmenter la production de ventilateurs à 5 000 par semaine afin de fournir les 30 000 dont il prévoit avoir besoin au cours des prochains mois.

Il existe de nombreux exemples d’autres secteurs qui aident la crise actuelle de différentes manières. Les fabricants de boissons et les entreprises de cosmétiques fabriquent des désinfectants pour les mains à base d’alcool, dont certains sont offerts gratuitement.

Mais l’expertise d’ingénierie que les équipes F1 peuvent offrir a une valeur particulière lorsqu’il s’agit de construire des ventilateurs. Bien que la technologie derrière les appareils existe depuis des années, une exigence essentielle pour un ventilateur est la fiabilité – ils doivent continuer à fonctionner.

Ce défi ne concerne pas les performances extrêmes les plus évidentes associées aux voitures de Formule 1, mais la manière dont les équipes peuvent adapter leurs installations à un type de production différent tout en maintenant leurs normes d’ingénierie élevées.

Nous avons des références sur la façon dont les équipes F1 peuvent réussir à rendre les systèmes complexes fiables. Prenons l’exemple de la génération actuelle de turbocompresseurs hybrides V6 extrêmement compliqués. Cette année, 10 équipes ont parcouru 35 800 kilomètres de tests de pré-saison avec ces unités sophistiquées en seulement six jours, ce qui leur a pris deux fois plus de temps il y a six ans.

La vieille maxime de la course automobile «pour terminer premier, vous devez d’abord terminer» a maintenant trouvé une application inattendue dans le monde réel, et une application d’une importance vitale.

