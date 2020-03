L’histoire de Willy T Ribbs “examinée · RaceFans

La carrière de Willy T Ribbs est une histoire qui mérite d’être racontée, et bien en évidence – devenir le premier Afro-Américain à se qualifier pour l’Indianapolis 500.

Des années avant que Lewis Hamilton n’entre en scène, Ribbs était un visage noir pionnier dans un sport extrêmement blanc. Tous les pilotes de course de haut niveau sont confrontés à de sérieux défis, mais Ribbs a également dû contrer les attitudes dominantes, souvent profondément racistes de l’époque.

Co-réalisé par le comédien et fanatique de sport automobile Adam Carrolla (qui a également réalisé “Winning: The Racing Life of Paul Newman”), l’histoire est convaincante et le film n’est jamais ennuyeux. Heureusement, contrairement à de nombreux documentaires de course de cet acabit, il donne un ton généralement optimiste et combatif, plutôt que mélancolique.

Certaines erreurs de continuité, en particulier au début du film, feront crier les durs à l’écran. Pourquoi y a-t-il des prises de vue aériennes constantes du Circuit de Catalunya, une piste où, à ma connaissance, Ribbs n’a jamais couru? Les producteurs ne pouvaient-ils pas accéder à des photos de drones de Watkins Glen ou Lime Rock?

De même, les images de Formula Ford (nous obtenons une niche ici) sont frustrantes car il existe plusieurs clips anachroniques et hors de propos. Ribbs a couru la Formule Ford au Royaume-Uni à la fin des années 70, mais il y a beaucoup de séquences hors période aux États-Unis. Pire que tout, à un moment donné, des plans de Formula Vee présentent plutôt une infraction qui, de l’avis de ce critique, mérite une peine privative de liberté.

Une autre note dérangeante est l’utilisation occasionnelle gratuite de séquences d’accidents mortels dans la section obligatoire «la course est dangereuse». Il y a eu beaucoup d’accidents non mortels à Indy au cours de cette période, ce qui pourrait tout aussi bien le faire.

En revanche, le récit gère une séquence potentiellement délicate impliquant le comédien désormais déshonoré Bill Cosby de manière plus sensible. La montée de Ribbs sur la grille a été aidée par Cosby, et malgré les crimes que ce dernier a commis cette partie de l’histoire n’a pas été négligé d’une manière que les cinéastes auraient pu être tentés de faire.

Le film est propulsé par des images d’interviews contemporaines avec Ribbs qui, bizarrement, ont été tournées devant la collection de voitures de Paul Newman de Carrolla. Willy T est brillant – réfléchissant, réfléchi et pugnace. De même pour un film de course, il y a beaucoup de courses – utilement, la carrière de Ribbs était en grande partie dans des séries télévisées, donc il y a une multitude de séquences à tirer.

Comme pour les autres films «coulda, woulda, shoulda» (Crashed and Byrned me vient à l’esprit), j’aurais aimé entendre des voix plus dissidentes. Malgré les préjugés raciaux indéniables, Ribbs a été impliqué dans un certain nombre de controverses tout au long de sa carrière et en regardant Uppity, je me suis demandé à quel point cela a ralenti sa trajectoire professionnelle.

Mais c’est une excellente montre, qui vaut la peine d’être cherchée.

Uppity: l'histoire de Willy T Ribbs

Publié: 2020

