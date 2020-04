Liberty Media devra payer pour faire de la F1 en 2020 · .

Dans le meilleur des cas, nous sommes à 68 jours de la première course de la saison F1 2020, qui sera le Grand Prix du Canada le 14 juin.

De manière réaliste, avec les huit premières épreuves du calendrier de cette année déjà annulées, personne ne peut dire avec certitude que la course sur le circuit Gilles Villeneuve, ou les manches suivantes, pourra se dérouler comme prévu.

La seule course en cours à l’heure actuelle est contestée par les quelques dizaines d’entreprises et d’établissements d’enseignement travaillant sur des vaccins potentiels. Le premier, produit par la société de biotechnologie Moderna, est maintenant entré dans la phase de test.

Mais, par nécessité, c’est un processus long et minutieux. Un vaccin doit être à la fois efficace et ne produire aucun effet secondaire grave. Les experts dans ce domaine estiment qu’il pourrait prendre un an et demi pour avoir un vaccin prêt – à peine avant la fin de la saison prochaine, peu importe cette année.

Pour l’instant au moins, notre meilleure arme contre la pandémie est de rester éloignés les uns des autres. Par conséquent, à travers le monde, les gouvernements ont fermé les sociétés à des degrés sans précédent. J’écris ceci en Grande-Bretagne au début de notre troisième semaine en «lockdown». Plusieurs de nos voisins européens (les plus sages) l’ont fait plus tôt.

Les gouvernements espèrent pouvoir inverser la propagation de la pandémie et la contenir, au-delà desquels les restrictions peuvent être assouplies, et de nouvelles flambées contenues grâce à des tests intensifs et des blocages localisés.

C’est dans ce scénario que tous les sports, pas seulement la course automobile, espèrent pouvoir trouver un moyen de reprendre leurs compétitions. Mais en ce qui concerne la Formule 1, il est difficile d’imaginer que les gouvernements passent rapidement des blocages à des événements autorisants tels que les grands prix qui rassemblent des centaines de milliers de personnes de différentes régions du pays et de l’étranger.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

C’est pourquoi de nombreux sports envisagent la possibilité de tenir des événements «à huis clos». Supprimez les fans – de loin le plus grand contingent de personnes lors d’un événement – et l’effectif total nécessaire pour organiser une course ou un match est réduit.

La F1 devra-t-elle bannir les fans des courses pour démarrer sa saison 2020?Jusqu’où la F1 peut-elle descendre? Notre analyse de la semaine dernière indiquait un chiffre d’environ 1 400. Le promoteur du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Arif Rahimov, a suggéré plus tard un nombre beaucoup plus élevé de 6 000 à 7 000, bien que leurs critères aient pu inclure certaines personnes que notre évaluation considérait comme non essentielles.

Ces chiffres seront beaucoup plus élevés que ceux nécessaires pour organiser, par exemple, un match de football. Mais ils seraient également répartis sur des zones beaucoup plus vastes (jetez un œil à une photographie aérienne du Circuit des Amériques et de son terrain de football adjacent pour comparaison).

Mais interdire aux fans de la piste pose un problème évident. Les promoteurs de courses subiront une perte de revenus importante et beaucoup ne sont pas bien placés pour absorber ce coût. La seule façon dont la F1 peut réellement courir derrière des portes closes est que le détenteur des droits commerciaux du sport Liberty Media intervienne pour combler la différence.

Prendre un autre coût à un moment comme celui-ci sera une perspective peu attrayante. Mais l’avantage économique potentiel, décrit ici, mérite clairement d’être recherché.

L’idée de courir du tout cette année peut sembler irréaliste pour certains. Au moment d’écrire ces lignes, notre sondage en cours montre qu’un nombre important de lecteurs ne croient pas que des courses de F1 auront lieu cette année.

Annonce | Devenez un supporter de . et allez sans publicité

Ne sous-estimez pas, cependant, l’énorme pression commerciale que Liberty subit pour empêcher que cela se produise. Encore une fois, cela ne vaut pas seulement pour la F1. La production et la diffusion de sport en direct est une industrie massive. Il en sera de même pour les autres sports.

En temps voulu, les gouvernements se trouveront sous pression pour assouplir les restrictions sur les rassemblements pour permettre la reprise du sport en direct. La Formule 1 ne sera pas moins désespérée que ses concurrents pour les globes oculaires – d’autant plus que les téléspectateurs, affamés depuis si longtemps, auront un appétit pour le retour du sport.

Pour que la F1 soit en mesure d’en profiter, courir à huis clos semble de plus en plus inévitablement, et Liberty Media poney la pâte une nécessité.

Vidéo: la F1 va-t-elle recourir à des courses «à huis clos»?

Pas de publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Saison F1 2020Parcourir tous les articles de la saison 2020 F1

Partagez cet article . avec votre réseau: