Liberty Media: la Formule 1 a produit des résultats financiers exceptionnels

Les propriétaires de Formule 1, Liberty Media, ont annoncé des chiffres encourageants pour le sport, comme indiqué dans les résultats du quatrième trimestre et de la fin de l’année 2019, une période au cours de laquelle le sport a progressé sur plusieurs fronts.

La Société a déclaré les éléments suivants attribués au groupe Formula One (FWONA):

Les chiffres d’audience ont augmenté sur les plateformes TV et numériques en 2019 pour une troisième année consécutive

Les téléspectateurs cumulés en hausse de 9% à 1,9 milliard

Le nombre d’abonnés aux médias sociaux a augmenté de 33% pour atteindre 24,9 millions

La fréquentation totale des courses a augmenté de 2% pour atteindre 4,2 millions en 2019

La fréquentation moyenne par week-end de course a augmenté de 2% pour atteindre plus de 200 000

La saison 2020 marque le 70e anniversaire de la F1 et commence le 15 mars à Melbourne

Du 1er novembre au 31 janvier, Formula One Group a acheté 1,1 million d’actions LSXMA / K pour une contrepartie totale en espèces de 52 millions de dollars.

Attribué à Braves Group

Les revenus du baseball ont augmenté de 8% pour atteindre 438 millions de dollars en 2019

Les billets de saison régulière vendus ont augmenté à 2,7 millions en 2019

Greg Maffei, président et chef de la direction de Liberty Media (LMDIA), a déclaré: «2019 a été une année solide pour nos entreprises. SiriusXM a marqué dix années consécutives d’ajout d’un million d’abonnés nets en plus et de retour de capital de près de 2,4 milliards de dollars en 2019. La Formule 1 a produit des résultats financiers exceptionnels, a ajouté des téléspectateurs et a augmenté la participation aux courses. Les Braves ont également enregistré les ventes de billets les plus élevées depuis 2007. »

Chase Carey, président et chef de la direction de la Formule 1, a ajouté: «La Formule 1 continue de bénéficier des investissements réalisés dans l’entreprise au cours des dernières années. Nous le constatons dans les solides résultats financiers, l’audience, la fréquentation et l’engagement. 2020 marque le 70e anniversaire de ce sport, qui donnera un nouvel élan.

“Nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux Grands Prix au calendrier au Vietnam et aux Pays-Bas et nous attendons avec impatience le début de la deuxième saison de la série Netflix” Formule 1: Drive to Survive “le 28 février.”

Le rapport financier a révélé que les revenus primaires de F1 proviennent des frais de promotion de la course, des frais de diffusion et des frais de publicité et de parrainage. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, ces flux de revenus représentaient respectivement 30%, 38% et 15% du total des revenus F1.

Les revenus de F1 primaire ont augmenté au quatrième trimestre et en 2019. Les revenus de diffusion ont augmenté au quatrième trimestre et en année pleine en raison de l’augmentation des tarifs contractuels, partiellement compensée par l’impact de la baisse des taux de change.

Les revenus de publicité et de parrainage sont restés relativement stables au quatrième trimestre, et les revenus de publicité et de parrainage ont augmenté en année pleine en raison des revenus provenant de nouveaux accords de parrainage. La croissance de ces sources de revenus a été partiellement compensée par une baisse des revenus de promotion des courses au quatrième trimestre et en année pleine.

La baisse des revenus tirés de la promotion de la course au quatrième trimestre est principalement attribuable aux conditions de renouvellement d’un contrat, et la baisse de l’exercice complet est attribuable à l’incidence des conditions de renouvellement de deux contrats et à la baisse des taux de change en vigueur.

Les autres revenus F1 ont augmenté au quatrième trimestre et sur l’année 2019, tirés par l’augmentation des revenus des médias numériques, l’augmentation de la fréquentation du Paddock Club, l’augmentation des revenus des autres activités événementielles et la hausse des ventes d’équipements, de pièces et de maintenance aux équipes F2 et F3.

Le résultat d’exploitation a augmenté au quatrième trimestre et sur l’année 2019. L’OIBDA ajusté a augmenté au quatrième trimestre et sur l’année en raison de la croissance des revenus susmentionnée, partiellement compensée par des coûts élevés. Les paiements d’équipe ont augmenté au quatrième trimestre et en année pleine, tirés par la croissance du chiffre d’affaires F1 et l’impact associé sur les éléments variables des paiements d’équipe.

Les autres coûts des revenus F1 ont augmenté au cours du quatrième trimestre et de l’exercice en raison de diverses initiatives techniques, de la poursuite du développement et de la livraison de produits et de plates-formes de médias numériques et sociaux, de l’augmentation des coûts liés à la vente d’équipements, de pièces, de maintenance et d’autres services fournis. aux équipes F2 et F3 et des frais FIA plus élevés.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué au quatrième trimestre et en année pleine, en raison de la baisse des frais de créance irrécouvrable et des gains de change, partiellement contrebalancés par la hausse des frais de personnel et de technologie de l’information.

Le ratio total de la dette nette sur OIBDA de F1, tel que défini dans les facilités de crédit de F1 pour le calcul des clauses restrictives, était d’environ 5,1x au 31 décembre 2019, par rapport à un ratio de levier maximal autorisé de 8,25x.

Les activités et les actifs attribués au groupe Formula One sont la filiale F1 de Liberty Media, sa participation dans Live Nation, les participations minoritaires et les intérêts intergroupes dans le groupe Braves et le groupe Liberty SiriusXM.

Il y avait environ 9,1 millions d’actions théoriques sous-jacentes à la participation de 15,1% du groupe Formula One dans le groupe Braves et environ 1,1 million d’actions théoriques sous-jacentes à la participation de 0,3% du groupe Formula One dans le groupe Liberty SiriusXM au 31 janvier 2020.

Rapport financier complet de Liberty Media et chiffres ici >>>>

.