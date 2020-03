Liberty Media signe son premier partenaire mondial F1

Date publiée: 10 mars 2020

Avant la nouvelle saison de Formule 1 2020, Liberty Media a annoncé un nouvel accord de parrainage mondial à long terme avec la compagnie pétrolière saoudienne Aramco.

DHL, Emirates, Heineken, Pirelli et Rolex sont également des partenaires mondiaux de la Formule 1 mais avaient un accord préexistant avec l’ancien régime dirigé par Bernie Ecclestone.

Liberty Media a maintenant ajouté Aramco à la liste, qui aura une marque au bord de la piste dans la plupart des courses et des droits de titre pour les Grands Prix américains, espagnols et hongrois.

“Nous sommes ravis d’accueillir Aramco dans la famille de Formule 1 en tant que partenaire mondial à long terme alors que nous entamons notre saison 2020”, a déclaré Chase Carey, président-directeur général de la Formule 1.

«Nous sommes impatients de partager notre expertise combinée et de travailler avec Aramco sur l’innovation technologique et nous bénéficierons énormément de ses capacités et de son expertise dans le secteur du carburant et de l’énergie.»

Le président et chef de la direction d’Aramco, Amin H. Nasser, a ajouté: «Nous sommes ravis de nous associer à la Formule 1, une marque sportive mondiale forte qui compte des millions de fans à travers le monde.

«En tant que plus grand fournisseur d’énergie au monde et leader de l’innovation, nous avons l’ambition de trouver des solutions révolutionnaires pour des moteurs plus performants et une énergie plus propre.

«Des partenariats comme ceux-ci sont importants pour nous aider à réaliser nos ambitions.»

