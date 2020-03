Liberty n’aura pas besoin de l’approbation de l’équipe pour le nouveau calendrier

Date publiée: 20 mars 2020

Les équipes de Formule 1 ont accepté de donner à Liberty Media et à la FIA le contrôle total d’un calendrier 2020 révisé.

La Formule 1 a annoncé jeudi que trois courses supplémentaires avaient perdu leur place au calendrier alors que le début de la saison 2020 était repoussé à juin.

Le calendrier complet des GP de Hollande, d’Espagne et de Monaco en mai a disparu.

Mais alors que Zandvoort et Barcelone pourraient trouver une place sur un calendrier révisé plus tard dans la saison, Monaco a été annulé, les organisateurs affirmant que ce n’était plus «tenable».

Liberty Media espère que la saison commencera en juin, probablement avec le GP d’Azerbaïdjan, avant un deuxième semestre record qui se déroulera en autant de courses que possible.

Mais alors que dans le passé, toute modification du calendrier nécessitait l’approbation unanime des équipes, tous les chefs d’équipe ont convenu lors d’une conférence téléphonique jeudi de céder cela à Liberty Media et à la FIA.

Cela signifie que les patrons de F1 peuvent préparer un calendrier dans un court délai sans avoir à obtenir 10 signatures supplémentaires.

Carey a déclaré à Motorsport.com: «Pendant cette période exceptionnelle et après plusieurs reports de course et la décision unanime du World Motorsport Council de faire avancer les vacances d’été de Formule 1 en mars et avril, nous et la FIA avons discuté avec les équipes de la nécessité d’une flexibilité supplémentaire pour accueillir une nouvelle saison une fois la situation du COVID-19 améliorée.

«Lors de la réunion, il y a eu un soutien total pour les plans de reprogrammer autant de courses reportées que possible dès qu’il est possible de le faire.

«La Formule 1 et la FIA travailleront maintenant pour finaliser un calendrier 2020 révisé et consulteront les équipes, mais comme convenu lors de la réunion, le calendrier révisé ne nécessitera pas leur approbation officielle.

“Cela nous donnera la flexibilité nécessaire pour convenir de révisions d’horaires avec les promoteurs de course concernés et pour être prêt à commencer la course au bon moment.”

