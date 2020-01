Ligne extérieure: Sergio à 30 ans

Il semble que ce n’est que hier que nous fêtions l’émergence de Sergio Perez sur la scène de la Formule 1, quand en tant que jeune homme de 22 ans au volant de Sauber, il a commis une petite erreur de victoire au Grand Prix de Malaisie 2012.

Et pourtant, nous sommes là, huit ans plus tard, et cela reste le plus proche où Perez est arrivé sur la plus haute marche du podium. Évidemment, ce n’a pas été son seul podium en F1, mais après avoir fêté dimanche ses 30 ans, il semble que le moment soit venu de se demander pourquoi il n’a pas fait mieux.

Certes, il semblait qu’il était sur le point de devenir une star après cette saison 2012. Deux autres podiums ont suivi cette année-là avant qu’il ne soit pris par McLaren pour associer Jenson Button, et tous les signes indiquent que le Mexique a son prochain Ricardo Rodriguez. Au lieu de cela, il n’a eu qu’une seule saison de bourdonnement et la tenue de Woking a décidé de le jeter de côté pour un autre jeune pistolet à Kevin Magnussen.

Avec le recul, il semble que Perez ait été très dur à faire – considérez à la fois ses records et ceux de Magnussen contre Button:

Qualification: Perez a gagné 10-9, Magnussen l’a perdu par le même score

Courses: Perez a perdu 5-12, Magnussen 3-14

Points: Perez a perdu 73-49, Magnussen a perdu 126-55 – et a même été devancé par Perez (maintenant dans Force India), qui avait 59 points

Évidemment, aucun des deux pilotes n’était super contre le Britannique, mais il était champion du monde pour une raison. Au moins, il y avait quelque chose de positif pour Perez dans la bataille de qualification, et on pourrait penser que le gars qui pourrait marquer trois podiums dans un Sauber gagnerait au moins un peu de mou.

Au lieu de cela, Ron Dennis – qui est revenu à McLaren en 2014 après avoir remplacé Martin Whitmarsh – était déterminé à faire venir un talent interne à Magnussen et, ce faisant, a forcé le joueur de 24 ans à recommencer. Apparemment, la leçon que Button lui-même représentait d’un pilote talentueux étant prématurément largué par une équipe de haut niveau n’était pas celle que Dennis souhaitait apprendre.

Néanmoins, je dirais qu’au cours de ses six saisons depuis son départ, il est devenu l’un des pilotes les plus solides de la grille. Sa seule saison perdante contre un coéquipier a été contre Nico Hulkenberg en 2014 (qu’il a ensuite battu les deux années suivantes), après quoi il a battu Esteban Ocon en 17 et 18 et Lance Stroll l’année dernière. De plus, il a été le meilleur de tous les pilotes de milieu de terrain en 2016 et 2017 et a marqué cinq autres podiums – que pourriez-vous raisonnablement demander de plus à un conducteur de milieu de terrain?

Pour être clair, je ne suggère pas qu’il devrait à la place être dans la même position qu’un Vettel ou un Hamilton, mais cela me surprend qu’il n’a même pas été considéré comme un ailier pour plus de commandes en grande équipe. Cela est en partie compréhensible: Red Bull déteste faire des embauches à l’extérieur, Ferrari avait une bonne chimie de pilote et Mercedes n’avait pas besoin de bricoler, mais si vous considérez que certains des pilotes numéro deux de ces équipes (sans parler de McLaren) ont vraiment eu du mal parfois – Daniil Kvyat / Pierre Gasly, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas – eh bien, si j’étais Perez, je serais au moins un peu énervé.

Encore plus malheureux pour lui, il ne semble pas qu’une autre opportunité se présentera de si tôt – peut-être jamais. Même s’il y avait un poste vacant, il n’a tout simplement pas le sex-appeal de jeunes comme George Russell, ou le cabinet des trophées d’un Daniel Ricciardo, et cela signifie de façon réaliste, sa seule chance d’améliorer ce jour remarquable à Sepang est si le Le plafond budgétaire 2021 fait des merveilles pour Racing Point. Si seulement il en obtenait une victoire, j’espère que oui – il le mérite bien.

