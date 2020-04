L’interdiction des événements de masse met en doute le GP de Belgique

Date publiée: 15 avril 2020

Le GP de Belgique est maintenant sérieusement mis en doute après que le gouvernement a prolongé l’interdiction des événements de masse jusqu’au 31 août.

La course devrait avoir lieu le 30 août, mais la Première ministre belge Sophie Wilmes a confirmé que tous les événements de masse, comme les festivals ou les grands événements sportifs, sont désormais interdits jusqu’au 31 août.

Les neuf premiers tours de la saison 2020 ont déjà été suspendus, tandis que le Grand Prix de France est sur le point d’être reporté pour en faire dix.

Bien que la Formule 1 ait suggéré que les courses puissent se dérouler sans fans, ce serait un énorme coup financier pour Spa avec le circuit attirant des foules de 250 000 personnes ces dernières années.

Dans un communiqué, le circuit de Spa-Francorchamps a déclaré: «Le Conseil national de sécurité a décidé d’interdire les manifestations de masse jusqu’au 31 août. Le Circuit reste attentif à la prochaine communication du Conseil national de sécurité. Nous vous informerons dès que possible de tout nouveau développement. »

La Formule 1 espère lancer la saison en juillet avec un calendrier de 19 courses, tandis qu’Octobre est la dernière date à laquelle la saison pourrait commencer à faire le minimum de huit courses qui seraient nécessaires pour en faire une saison de championnat du monde.

S’adressant à Motorsport.com, le président de la FIA, Jean Todt, a déclaré: «Une fois que nous savons que nous pouvons commencer, je pense que nous pourrions vraiment voir deux à trois grands prix par mois.

«Si nous commençons en juillet / août et allons en décembre, nous avons six mois, de cinq à six mois, multipliés par trois et cela vous donne une option.

“Mais n’oubliez pas que nous pouvons être confrontés à des situations où un organisateur peut accueillir l’événement en toute sécurité mais finit par ressentir:” Je ne veux pas. Je ne me sens pas d’humeur à accueillir l’événement ».

«Donc, finalement, ce genre de situation peut se produire. Un événement est une célébration, et c’est ce que j’ai mentionné plus tôt: nous pouvons être dans une situation où tout est mis en place pour le faire mais il n’y a pas vraiment de sentiment de célébrer. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.