Liste des pneus choisis par chaque pilote pour le Grand Prix d’Australie 2020

Pirelli, fournisseur exclusif de pneus de Formule 1, a publié la liste des composés que chaque pilote aura pour la première course de la saison 2020, le Grand Prix d’Australie sur le circuit d’Albert Park.

Comme l’année dernière, les couleurs blanc, jaune et rouge seront disponibles. La seule chose qui varie est le composé, sur une échelle de 1 à 5 (du plus dur au plus doux). Pour le GP d’Australie, Pirelli a désigné le composé dur C2 (marque blanche), le composé moyen C3 (marque jaune) et le composé mou C4 (marque rouge).

Le choix des composés par les pilotes est divisé en cinq groupes, 1 dur, 2 moyens et 10 mous étant les plus préférés, dans ce cas par six pilotes.

Voici la liste complète par pilote:

Voici la réglementation des pneus approuvée par la FIA:

Nouvelle réglementation:

* S’applique uniquement aux pneus slicks et les réglementations pour les pneus pluie moyenne et extrême restent inchangées.

Préparations et nominations des pneus pour les courses:

* En collaboration avec la FIA, Pirelli décidera à l’avance lequel des trois composés peut être utilisé dans chaque course et communiquera ces informations aux équipes.

* Le nombre total de matchs pouvant être utilisés pendant les essais, le classement et la course continue d’être le même que celui qui régit actuellement: 13. Pour les pluies intermédiaires, ce sera 4 et pour les pluies extrêmes, ce sera 3 matchs.

* Pirelli désignera deux matchs obligatoires pour la course dans chaque voiture. De plus, l’un des jeux composés les plus souples devra être réservé pour être utilisé uniquement en Q3.

* Les deux jeux obligatoires choisis par Pirelli peuvent être de deux composés différents, des trois qui ont été nominés pour le week-end de course. Ces matchs seront évidemment identiques pour chaque équipe.

* Les dix matchs restants peuvent être choisis par chaque équipe, parmi les trois composés qui ont été nominés pour le week-end de course.

* Les équipes effectueront leurs élections dans un délai fixé par Pirelli. Ils communiqueront leurs choix à la FIA, qui dira à Pirelli de savoir combien de pneus produire. Les choix pour chaque voiture seront gardés secrets deux semaines avant la course. Si une équipe ne respecte pas le délai, le choix sera fait par la FIA.

* Une fois les choix effectués pour chaque voiture, la FIA continuera d’attribuer les pneus au hasard à l’aide d’un code barre, comme c’est actuellement le cas.

* Les choix effectués par chaque équipe peuvent varier pour chacune de leurs voitures: chaque pilote d’une équipe peut donc avoir des affectations différentes.

* Les pneus seront identifiés par des marquages ​​de différentes couleurs sur les côtés, comme c’est actuellement le cas.

Pendant les courses:

* Les équipes devront toujours retourner les pneus selon un certain calendrier, mais ils pourront décider lequel livrer aux moments suivants:

* Un match après les 40 premières minutes du FP1

* Un jeu à la fin du FP1

* Deux matchs à la fin du FP2

* Deux matchs à la fin du FP3

* Les deux jeux obligatoires nommés par Pirelli ne peuvent pas être retournés pendant les essais et doivent être disponibles pour une utilisation pendant la course – mais les équipes peuvent décider lequel il sera.

Le top 10 en fin de classement devra restituer l’ensemble du pneu le plus mou nommé en Q3, et le départ de la course se fera avec les pneus avec lesquels ils ont établi le meilleur temps en Q2 (même règlement en vigueur) . Les autres pilotes pourront utiliser cet ensemble qui a été conservé pour Q3 pendant la course.

