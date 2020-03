L’Italie du Nord bloquée, Ferrari potentiellement affectée

Certaines régions du nord de l’Italie, y compris la base de Ferrari à Modène, ont été mises en quarantaine pour limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, a annoncé samedi le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

La mesure intervient alors que le pays a connu une augmentation spectaculaire du nombre de cas, avec plus de 1 200 nouvelles infections signalées au cours des dernières 24 heures.

En vertu de la quarantaine, l’ensemble de la région de Lombardie, ainsi que 14 provinces (dont Modène) seront fermées, sauf pour un accès d’urgence jusqu’au 3 avril, enfermant 16 millions de personnes.

Cependant, la mise en quarantaine n’empêchera pas nécessairement le personnel de Ferrari de se rendre à Melbourne pour le Grand Prix d’Australie le week-end prochain, car les déplacements pour un travail «sérieux» et des engagements familiaux sont toujours autorisés.

De plus, le journaliste de Formule 1 Mark Hughes a déclaré sur Twitter que certains membres du personnel de la Scuderia étaient déjà en route et que les autres étaient toujours autorisés à voyager.

Si les circonstances changent et que Ferrari n’est pas en mesure d’assister, le directeur général de la F1, Ross Brawn, a précédemment déclaré qu’il serait impossible d’organiser une course de championnat, voire aucune course.

Quant à Melbourne elle-même – où certains équipements Ferrari sont déjà arrivés – des cas signalés ont atteint les deux chiffres vendredi après qu’un médecin récemment revenu des États-Unis et ayant traité plus de 70 patients a été confirmé infecté par le virus.

.