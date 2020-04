L’obstacle de la «Ferrari première» à la campagne urgente de F1 pour réduire les coûts · .

Dans toute lutte politique de Formule 1, le parti au centre de l’escarmouche est presque certainement Ferrari.

Il en a toujours été ainsi. De la toute première course de Grand Prix de Formule 1 de championnat du monde à Silverstone en 1950 – à laquelle Ferrari n’a pas participé après une dispute avec les organisateurs pour de l’argent (!) – à la plus récente course, à Abu Dhabi l’année dernière, où l’équipe a été condamnée à une amende sur une irrégularité controversée du poids du carburant.

Même à Melbourne, le mois dernier, les questions sur le groupe motopropulseur de Ferrari sont restées au cœur des préoccupations de beaucoup, jusqu’à ce que les événements mondiaux déraillent ce qui aurait dû être la première course de l’année. Depuis lors, la bataille continue de faire rage sur les mesures de réduction des coûts nécessaires pour soutenir les petites équipes grâce au verrouillage forcé de la F1.

Pour le meilleur ou pour le pire, Ferrari est au cœur de la F1. On pourrait faire valoir que Ferrari est en F1 depuis 70 ans (sur ses 90 en sport automobile) simplement parce qu’elle a remporté la plupart de ses nombreuses batailles et que d’autres ont abandonné en raison de longues séquences de défaites sur et hors piste. Mais cela ne raconte qu’une partie de l’histoire: Ferrari a survécu là où Cooper, Brabham et Lotus se sont repliés et des entreprises bien financées telles que Toyota ont fui sans gagner une seule course.

Pour mettre en perspective le record de compétition de Ferrari, considérez: À ce jour, l’équipe a remporté un record de 238 grands prix, marqué 770 podiums (victoires comprises) en 991 départs et remporté 16 championnats constructeurs.

Ferrari résiste aux appels pour un plafond budgétaire beaucoup plus bas. Il est tout aussi remarquable que le plus grand challenger de Ferrari dans les enjeux de longévité de la F1, à savoir McLaren, soit 16 saisons de moins. Le suivant est Williams d’aujourd’hui, né en 1977, bien que l’équipe ait un certain nombre de prédécesseurs. Les autres ont moins de 30 ans, certains étant des adolescents relatifs (et agissant parfois comme ça aussi).

Pourtant, la plus récente victoire au championnat pour un pilote Ferrari est survenue en 2007 – un an avant McLaren (lorsque Ferrari a remporté son dernier titre de constructeur). Depuis le nouveau millénaire, Mercedes a propulsé des voitures dans huit championnats alors que la puissance chevaline cabrée n’a marqué que six titres au cours de la même période. Néanmoins, Ferrari détient une emprise sur le front fiscal – tirant chaque année plus de bonus que toute autre équipe malgré ce record.

L’équipe dispose également d’un droit de veto sur les réglementations de la F1, une situation qui devrait se poursuivre après l’expiration des contrats en cours (fin 2020), à moins que la situation actuelle ne retarde le processus de renouvellement. Ferrari détient également un siège de droite au Conseil mondial du sport automobile de la FIA, mais uniquement lorsque les questions de F1 sont discutées. Ainsi, on pourrait affirmer que Ferrari exerce plus de pouvoir sur la F1 que l’organe directeur ou le détenteur des droits commerciaux Liberty.

Ferrari, aujourd’hui âgée de 90 ans, a un légendaire pedigree F1 de sept décennies, des réalisations en série sur la piste, une expérience considérable et des pouvoirs réglementaires inégalés de son côté. Cependant, son atout reste une impitoyabilité machiavélique avec laquelle il a (principalement) joué à la perfection les batailles politiques de la F1. Autrement dit, c’est pourquoi il a survécu aussi longtemps dans une activité où le taux de mortalité parmi les équipes est d’environ 90%.

Liberty échoue en F1 en laissant Ferrari garder son vetoChaque fois que des questions cruciales sont poussées au bord du gouffre, Ferrari menace de déclencher son veto ou de quitter le sport. Ces menaces peuvent ensuite être proférées directement, tacitement, par le biais de briefings médiatiques secrets ou simplement rester en arrière-plan, mais elles sont omniprésentes et, en 70 ans, elles ont bien servi Ferrari comme moyen privilégié de tirer à travers les arcs du sport. Plus le combat est dur, plus ces menaces sont dures.

En effet, le veto a été initialement accordé après une seule menace au début des années quatre-vingt, comme indiqué précédemment.

Les efforts déployés par Ferrari pour livrer de tels ultimatums vont des courses manquantes (dans les années avant que les contrats n’obligent les équipes à participer à toutes les manches) en passant par des voitures non écarlates via des équipes proxy (idem) jusqu’à la construction et le défilé d’un projet IndyCar complet sur mesure, hérissé avec des innovations, qu’il n’avait pas l’intention de course. Ce Type 637 réside maintenant au musée Maranello, un monument à la force d’une Ferrari.

Cependant, le simple fait que Ferrari n’a pas encore marché malgré de nombreuses menaces de ce genre au fil des âges est dû à un seul facteur: la Formule 1 est trop importante pour Ferrari en tant qu’outil de marketing et d’image. Son pedigree est ce qui le distingue des goûts de Lamborghini (qui partage des pièces avec les marques soeurs du groupe Volkswagen lorsque cela est possible), Porsche (idem) et des nouveaux arrivants mineurs tels que Koenigsegg et Pagani.

De plus, pour Ferrari, la F1 représente sans doute la plate-forme de marketing la plus rentable que tout spécialiste du marketing pourrait concevoir pour tout produit occupant n’importe quelle niche sur terre: la marque est en réalité (extrêmement bien) payée pour se présenter comme un produit de luxe (pas un véhicule à moteur) ) fabricant sur une scène télévisée mondiale!

Les derniers rapports sur la durabilité de Ferrari indiquent que «la course de Formule 1 nous permet de promouvoir et de commercialiser notre marque et notre technologie auprès d’un public mondial sans recourir aux activités publicitaires traditionnelles, préservant ainsi l’aura d’exclusivité autour de notre marque et limitant les coûts de marketing que nous, en tant qu’entreprise. opérant dans l’industrie du luxe, autrement encourraient. “

L’étalon cabré a récemment été élu la marque la plus puissante du monde avec une valeur de près de 10 milliards de dollars par Brand Finance. Il est noté «AAA +» par la même organisation aux côtés de marques telles que Rolex, Disney, Coca-Cola et – attendez – Red Bull. Ce dernier a également atteint ce statut via sa campagne F1, battant Ferrari pendant quatre années consécutives en 2010-13.

Cela dit, Red Bull est actif en dehors du sport automobile et pourrait continuer à développer sa marque loin de la F1. Ferrari n’est pas, et dépend donc entièrement de se pavaner à la télévision tous les quinze jours au cours de la saison. Emportez la F1, et Ferrari sera finalement réduite à payer pour l’image avec un impact résultant sur le résultat net grâce à un double effet de coup dur: perte de l’association F1 et des coûts de marketing.

Ferrari joue soigneusement un jeu de liste d’attente dans chacun des 60 marchés sur lesquels elle est active. Ses 160 concessionnaires limitent les ventes à 10 000 unités dans le monde par an (bien qu’il soit prévu de l’augmenter à 1 000 par an), ce qui se traduit par des listes d’attente moyennes allant jusqu’à à deux ans (même pour les clients prioritaires), et le double de celui pour des modèles spécifiques. Les clients se sentent privilégiés d’être autorisés à acheter un produit Maranello.

Ferrari résiste mieux que la plupart à la tempête financière. Ferrari a donc joué avec succès à ce jeu que le cours de son action a beaucoup moins bougé par rapport aux marchés connexes lorsque la pandémie a frappé: à la mi-février, l’action RACE de Ferrari a échangé un ruban de moins de 180 $; la semaine dernière, il a clôturé à 160 $ ​​par action (en baisse de 11%). Comparez cela avec le FWONK de F1 à dates équivalentes: 46 $ contre 25 $ (en baisse de 45%) ou Mercedes (DAI.DE) à 43 $ contre 29 $ (en baisse de 32%). Au cours de la même période, McLaren a levé 300 millions de dollars auprès des actionnaires.

Une récente enquête de l’industrie réalisée par Fiat Group World, un site non officiel spécialisé dans les informations privilégiées sur l’industrie automobile italienne, a révélé que Ferrari tire autant de bénéfices d’une seule voiture que BMW, la deuxième entreprise la plus rentable, à partir de 30. En un an, Ferrari tire effectivement autant de ses ventes totales que la société bavaroise, également une marque de luxe, de 300 000, soit un sixième de sa production annuelle.

Pourtant, Ferrari emploie 4 300 têtes (en temps normal) – dont environ 1 200 seraient employées par Gestione Sportiva, le département F1. BMW dispose d’une masse salariale de 134 000, selon leurs chiffres.

Les derniers chiffres financiers de Ferrari montrent un bénéfice avant impôts de 875 millions d’euros (950 millions de dollars) sur un chiffre d’affaires 2019 de 3,7 milliards d’euros (une augmentation de 10% par rapport à 2018). Cela équivaut à environ le double de son budget F1 annuel, qui en tout état de cause lave son propre visage via le parrainage, les revenus de performance et les bonus exorbitants de 100 millions de dollars comme indiqué.

Cependant, la participation de Ferrari à la F1 n’est pas uniquement axée sur le marketing. Son rapport financier indiquait: “La participation au championnat du monde de Formule 1 avec la Scuderia Ferrari est une source importante d’innovation technologique, qui est ensuite transférée ou adaptée dans nos voitures de route.”

“En particulier, le groupe engage des frais de recherche et développement importants à travers les activités de Formule 1”, poursuit-il. «Ces coûts sont considérés comme fondamentaux pour le développement des modèles et prototypes de voitures de sport et de tramway. Le modèle des activités de course de Formule 1 évolue continuellement et à ce titre, ces coûts sont passés en charges [sic] au fur et à mesure qu’ils sont engagés.

Tout cela a engendré une attitude de «Ferrari d’abord» – même si les résultats en piste ne répondent pas toujours à cet idéal. Ainsi, dans tout argument, la société a invariablement mis ses propres intérêts avant ceux du sport, même si elle s’est astucieusement positionnée comme étant le parti généreux. Pour cela, il ne peut pas non plus être blâmé: en tant que société cotée, sa première responsabilité est envers ses actionnaires, puis envers ses employés, puis en dehors.

Cela signifie qu’il est fondamentalement intransigeant lors des pourparlers de crise actuels de la F1, principalement parce qu’il peut se le permettre et ne voit donc aucune raison de descendre bien en dessous du plafond budgétaire convenu avant que l’agent pathogène ne frappe si sévèrement le monde et le sport. En effet, même si la moitié de ses clients annulaient des commandes, les calendriers de production seraient toujours surchargés pour l’année prochaine et un peu; d’autres marques fermeraient leurs portes.

Clairement, Ferrari est inextricablement liée à la F1, s’appuyant autant sur le sport pour une innovation technique transférable que sur une plateforme de marketing gratuite – à condition que ses résultats soient tels qu’elle ne soit pas gênée par un des indépendants plus agiles, qui survivent tous en affrontant la géante rouge. La F1 perdrait bientôt son attrait pour Ferrari si l’équipe abandonnait l’ordre, comme cela pourrait bien être le cas avec des règles du jeu équitables.

Par conséquent, il plaide avec véhémence contre des réductions majeures d’un plafond de dépenses de 175 millions de dollars (avec des exclusions qui pourraient potentiellement permettre de dépenser jusqu’à 250 millions de dollars) qui devraient être introduites en 2021. Il s’agit d’une réduction de 30% de son budget actuel et d’une réduction de la base plafonner à 125 millions de dollars (ou moins), comme le demandent des équipes indépendantes en ces temps de crise, cela ramènerait cela à 50% – avec des réductions d’effectifs proportionnelles.

Ferrari fait valoir que son modèle commercial ne peut être comparé à celui d’autres équipes – ce qui est vrai, mais la société a développé son propre mode de fonctionnement pour des raisons commerciales et techniques – et qu’il est plus difficile de licencier du personnel en Italie que dans le reste de l’Europe. (ou le monde) étaient un plafond inférieur à appliquer. C’est encore vrai, mais on ne peut pas s’attendre à ce qu’un sport mondial se plie à la volonté de modèles commerciaux individuels.

Il y a, bien sûr, un autre défaut dans cette logique: si Ferrari quittait la F1 alors qu’elle était si menacée, quel serait le sort de ces 1 200 têtes? Les garder sur la masse salariale à l’infini plutôt que de les réduire en raison des soi-disant lois? Les absorber dans l’entreprise principale? Quel que soit leur sort, il pourrait certainement être appliqué à l’heure actuelle.

De même, la F1 devait-elle se replier en tant que sport – et elle est actuellement confrontée à la crise la plus grave de son histoire de 70 ans, pour cette fois les facteurs de contrôle sont bien en dehors de son influence – alors quoi? Garder mille employés inactifs sur la liste de paie? La réponse est assez claire.

Là où une fois on pouvait dire ce qui était bon pour «Ferrari First» était bon pour F1 et vice-versa, l’ordre mondial modifié signifie que ce n’est certainement plus le cas. Le fait est que Covid-19 a changé la F1 au-delà de toute reconnaissance, et le sport s’adapte en conséquence – à l’exception de Ferrari, qui trotte les mêmes lignes de ce qu’il ne peut pas faire, plutôt que de faire partie de la solution.

Les actionnaires devraient peut-être se rendre compte que des coûts inférieurs équivalent à des bénéfices plus importants – toutes choses étant égales par ailleurs. C’est peut-être la plus grande crainte de Ferrari: l’égalité dans le sport…

