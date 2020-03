Long Beach devient la première course IndyCar annulée en raison d’un coronavirus

Dans le résumé: La troisième manche de la saison IndyCar à Long Beach en Californie ne se déroulera pas en raison du Coronavirus.

Des médias sociaux

Messages notables de Twitter, Instagram et plus:

Un autre coup dur: j’entends @ F1 fan festival prévu pour Kyalami / Jhb les 28-29 / 3 annulé en raison de # Corvid19. Et ensuite? Confirmation sur l’Australie, le Vietnam? Puis?

– Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 12 mars 2020

Il y a pas mal d’anxiété dans le paddock. On nous demande essentiellement de rester à l’écart des conducteurs par mesure de précaution … # F1

– Jennie Gow (@JennieGow) 12 mars 2020

Chers fans,

Malheureusement, nous avons pris la décision difficile d’annuler toutes les apparitions publiques pour le reste du Grand Prix d’Australie.

La situation du COVID-19 étant en constante évolution, la décision a été prise dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de l’équipe. pic.twitter.com/x2ebbtSBsw

– Walkinshaw Andretti United (@FollowWAU) 12 mars 2020

Terrible gestion par la @ fia… .pourquoi la santé et la sécurité de toutes les équipes, pilotes et supporters sont en premier lieu mises en danger. Surtout maintenant avec le fait qu’il semble être reporté de toute façon, il se moque simplement du sport 🙈. # F1

– Gemma Wynne (@ LittleWynne31) 12 mars 2020

La façon dont tout cela a été géré a été une farce de droite de la FIA et de la F1 🤦🏻‍♀️. Seule McLaren semble être au top des choses. Fier d’être un fan de McLaren mais embarrassé d’être un fan de F1. #AustralianGP

– Nikki (@life_of_niksi) 12 mars 2020

On dirait un énorme objectif pour # f1 😕 il semble que #motogp ait bien fait les choses et annulé les courses presque immédiatement. Il semble de plus en plus probable que la course sera annulée, malgré tant de personnel / médias volant à l’autre bout du monde. #coronavirus

– jason cronin (@jaycronin) 12 mars 2020

Il faut également souligner que nous avons eu 10 minutes de questions d’ouverture de F1 où le coronavirus n’a pas été mentionné une seule fois. Le message de F1 est clair. Ne mentionnez pas le mot-c.

– Ben Hunt (@benjhunt) 12 mars 2020

Ce soir, je suis tellement en colère et déçu en # F1. C’était un scénario que beaucoup craignaient et il était totalement évitable. C’est une triste journée pour le sport.

– Jon Noble (@ NobleF1) 12 mars 2020

#Tifosi, Seb et Charles ont un message pour vous ❤️💪

#ForzaRagazzi #DistantiMaUniti #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/oKj4hmXZbS

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 12 mars 2020

Ce qui était censé être le calendrier # F1 le plus long de tous les temps va finir par être le plus court depuis…

2015? (19 courses)

2009? (17 courses)

2003? (16 courses)

1983? (15 courses)

– Keith Collantine (@keithcollantine) 12 mars 2020

Ce jour-là en F1

Ce jour-là, en 1965, Mike Spence a remporté la Course des champions en deux parties à Brands Hatch après que le vainqueur de la première partie, Jim Clark, se soit effondré en seconde période.

