Lotterer a marqué des points importants pour Porsche dans le E-Prix de Formule E de Marrakech

L’équipe Porsche Formula E de TAG Heuer a une fois de plus terminé dans le top 10 de l’E-Prix de Marrakech. Dans la cinquième course du Championnat ABB FIA Formula E 2019/2020, le pilote officiel Porsche, l’Allemand André Lotterer, a franchi la ligne d’arrivée à la huitième place. Lotterer est parti de la troisième place sur la grille de départ. Dans la deuxième Porsche 99X Electric, la Suisse Neel Jani a passé le drapeau à damier de l’E-Prix Marrakech à la dix-huitième place.

Lotterer est tombé à la quatrième place dans le premier tour, mais a repris la troisième position au début grâce à une pénalité infligée au pilote précédent. Puis, au fur et à mesure que le test progressait, il perd deux places et se bat à nouveau pendant une courte période pour la quatrième place. Cependant, dans les dernières minutes, il a fini par abandonner des positions et a terminé huitième. Jani a eu une carrière avec peu d’incidents et a réussi à s’améliorer quelque peu par rapport à la vingt-troisième position dans laquelle il a commencé.

Swiss Neel Jani au E-Prix de Marrakech

Pour la deuxième fois depuis sa pole position au Mexique il y a deux semaines, Lotterer a fait entrer l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche en Super Pole. Dans ce combat entre les six plus rapides du classement, il a réalisé un temps de 1: 17,253 minutes, ce qui lui a valu la troisième place sur la grille.

Après avoir disputé cinq des treize épreuves qui composent le concours, Lotterer compte 25 points et est douzième au classement des pilotes du Championnat de Formule E ABB FIA. La Porsche Formula E TAG Heuer est neuvième parmi les équipes, avec le même nombre de points.

André Lotterer (Porsche 99X Electric nº 36): “Bien sûr, nous sommes heureux d’avoir ajouté ces points à Marrakech. Après avoir terminé troisième, nous aurions aimé mieux finir, mais la deuxième moitié du test n’a pas été facile. Pourtant, cela nous a beaucoup aidés à apprendre. Nous tirerons les conclusions appropriées de nos expériences d’aujourd’hui. ”

Neel Jani (Porsche 99X Electric # 18): “Lors des courses précédentes, notre rythme était bon, mais nous n’avons pas pu atteindre les résultats que nous nous étions fixés. Cette fois, les choses ont été difficiles pour moi depuis le départ. Je ne me suis jamais senti à l’aise avec les freins. Nous allons l’examiner en détail. Nous avons encore de nombreuses courses devant nous. Nous continuerons à travailler dur et à nous améliorer. ”

Amiel Lindesay (directeur des opérations de Porsche pour la Formule E): “Encore une fois, notre voiture était très solide en qualifications et dans la première moitié de la course, elle était aussi très bonne. Vers la fin du test, nous avions économisé moins d’énergie que les voitures que nous avions à côté de la nôtre et c’est la raison pour laquelle pourquoi André (Lotterer) a perdu du terrain au cours des deux derniers tours. Nous y reviendrons et l’examinerons attentivement. Notre objectif pour l’avenir est de transformer de bonnes performances de qualification en bons résultats de course. ”

